Табличное дело: как «Спартак» лишился лидерства по итогам дерби

Завершившийся 21 августа шестой тур чемпионата России по футболу ознаменовался первой за долгое время победой «Динамо» в московском дерби над «Спартаком» (1:0) в рамках национального первенства. Этой осечкой лидировавших перед прошедшими выходными красно-белых воспользовался петербургский «Зенит», обыгравший на своем поле московское «Торпедо» (2:0) и вернувшийся на первое место. Догнал спартаковцев и столичный ЦСКА, взявший на своем поле верх над грозненским «Ахматом» (4:2). Московский «Локомотив» тем временем одержал первую в сезоне победу, разгромив в гостях «Химки» (3:0). А «Ростов» и «Сочи» выдали один из самых ярких матчей РПЛ последних лет, сыграв вничью 2:2.

«Динамо» – «Спартак»

Удачный старт обеих команд в этом сезоне сделал субботнее дерби особенно значимым. Многие не забыли и майский финал Кубка России, где «Спартак» в драматичном матче обыграл «Динамо» (2:1). Теперь бело-голубые явно были настроены на реванш — тем более они уже давно не побеждали в чемпионате красно-белых на своем поле. В последний раз это случилось весной 2008 года (4:3) — еще на старом стадионе в Петровском парке.

В этот раз подопечным Славиши Йокановича удалось добиться своего. В середине первого тайма Константин Тюкавин открыл счет после кошмарной ошибки Наиля Умярова. И до, и после этого гола территориальное преимущество было у «Спартака», который немало атаковал и создавал моменты, но более острые возможности забить были всё же у «Динамо», дважды попавшего в стойки ворот. В итоге бело-голубые сумели одержать минимальную победу и вплотную приблизиться к красно-белым. Теперь от лидирующего «Зенита» «Спартак» отстает на одно очко, а «Динамо» — на два.

— Мы пытались играть от себя, первым номером, — объяснил «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Думаю, в целом действовали неплохо против «Динамо». За исключением реализации собственных моментов. Бились до конца. Когда меня выпустили на замену на 78-й минуте, возможно, ребята подустали — тренер это видел и захотел поменять людей, чтобы освежить игру. После удаления у «Динамо» (Никола Моро получил красную карточку на последних минутах матча. — «Известия») мы понимали, что они уже вряд ли будут атаковать большими силами, поэтому я пытался найти свой момент впереди, пытался помочь ребятам зацепиться за мяч. К сожалению, забить не получилось.

«Зенит» – «Торпедо»

После осечки «Спартака» у «Зенита» появился шанс вернуть себе лидерство, утраченное после четвертого тура. Казалось, это питерцам дастся очень легко, поскольку к нему ехал один из аутсайдеров московское «Торпедо».

«Автозаводцы» набрали всего одно очко после возвращения в РПЛ. На прошедшей неделе клуб сделал оргвыводы, заменив главного тренера и всё оперативное руководство. Вместо Александра Бородюка главным тренером стал Николай Ковардаев, ранее руководивший второй командой черно-белых. Дениса Маслова на посту президента сменил Илья Геркус.

В первом под их руководством матче одна из слабых команд лиги приехала к фавориту первенства. Она оборонялась весь матч, ничего не создала в атаке, но почти выбила себе ничью.

Дожал соперника «Зенит» лишь на 84-й минуте, когда Иван Сергеев открыл счет в матче со своей бывшей командой. Вскоре Малком удвоил преимущество. Торпедовцы остаются на предпоследнем месте.

ЦСКА – «Ахмат»

Уступив в концовке гостевого матча с «Зенитом» (1:2) и потерпев туром ранее первое поражение в сезоне, ЦСКА тем не менее показал, что может играть не хуже питерцев и вполне способен побороться с ними за чемпионство. Подкреплять эти амбиции требовалось в игре с крепким «Ахматом».

Перед игрой случился форс-мажор, когда на разминке травму получил полузащитник Константин Кучаев, оказавшийся в стартовом составе. В итоге его оперативно заменили на Ивана Облякова. Но это не помешало армейцам взять свое. Поначалу игра была равной, но в середине первого тайма в течение шести минут подопечные Владимира Федотова сделали этот матч, забив три гола подряд. Отличились Федор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль.

Ближе к перерыву Мохамед Конате немного возродил интригу, забив в ворота хозяев. И после этого гости едва не спасли матч. В перерыве Талалаев неожиданно заменил вратаря, вместо Георгия Шелии вышел Михаил Опарин. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание до минимума, но на 78-й Хесус Медина успокоил нервы своей команды. И ЦСКА победил 4:2, догнав по очкам «Спартак».

— Там было ограниченное время, я не думал, почему и зачем, — сказал «Известиям» Михаил Опарин. — Тренер сказал выйти — я вышел. Правильно или неправильно было сделано, не знаю. Во втором тайме вроде встряхнули. Удалось привести эмоции в порядок. С ЦСКА играть сложно, но можно. Сегодняшняя игра показала, что можно их обыгрывать, это продемонстрировал второй тайм. Но тяжело это делать, когда быстро пропускаешь три гола.

«Химки» – «Локомотив»

Провальный старт сезона породил слухи о возможных перестановках в руководстве «Локомотива» в случае неудачного исхода встречи с «Химками». Правда, как еще до игры сообщал «Известиям» источник в клубе, для гендиректора Владимира Леонченко, спортивного директора Томаса Цорна и тренерского штаба поражение в Подмосковье никакой угрозы не несло. У них есть карт-бланш как минимум до зимы.

Тем не менее для команды очередная потеря очков грозила катастрофичным положением в таблице. После пяти туров у красно-зеленых было три домашние ничьи с не самыми сильными соперниками — «Пари Нижний Новгород» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) — и два разгромных поражения от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (0:3) на выезде.

Возможно, и с «Химками» были бы проблемы, окажись перед «Локо» та же команда, которая неожиданно успешно начала сезон под руководством Сергея Юрана, набрав семь очков в первых четырех турах. Но после победы над «Торпедо» (3:1) руководство неожиданно сменило главного тренера. Пришедший на его место Николай Писарев начал с домашнего поражения от «Ахмата» (1:3). А в субботу позволил «Локо» одержать первую победу в этом чемпионате.

Шла равная игра до середины первого тайма, но затем точный удар Гирано Керка вывел гостей вперед. А вскоре голландец удачно ассистировал Франсуа Камано, который удвоил преимущество «железнодорожников». Перед перерывом после спорного удаления Марка Мампасси у «Химок» появился шанс спастись.

Весь второй тайм они давили «Локо» в большинстве, не реализовали несколько моментов, но так и не забили. На последних минутах встречи красно-зеленые поставили точку голом Константина Марадишвили. Итог — «Локомотив» выбирается из зоны переходных матчей, отставая на одно очко от идущих девятыми «Химок», которые пока держатся за счет задела, созданного Юраном.

После матча Писарева жестко раскритиковал член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, сказавший, что игры нет, а при еще двух неудачных матчах пребывание тренера в клубе может оказаться недолгим.

— Считаю, что до первого гола мы вполне неплохо играли, действовали не хуже «Локомотива», — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Химок» Александр Долгов. — Но затем пропустили два мяча, и было уже сложно отыграться. Хотя во втором тайме мы бились, создавали моменты. И, забей хотя бы один гол, могли перевернуть игру. Но, к сожалению, не получилось.

«Ростов» – «Сочи»

Южное дерби выдалось действительно сумасшедшим в плане интриги. Обе команды удачно стартовали, находясь вверху таблицы. А после поражения «Спартака» от «Динамо» «Ростов» даже мог выйти на первое место — хотя бы до вечера воскресенья.

И подопечные Валерия Карпина были близки к этому. В середине первого тайма они получили право на пенальти, но вратарь «Сочи» Денис Адамов отбил удар Николая Комличенко. Перед перерывом 11-метровый назначили уже в ворота хозяев, и Кристиан Нобоа не оставил шансов Сергею Песьякову.

За 20 минут до конца основного времени блестящий обводящий удар Артура Юсупова позволил гостям удвоить преимущество. Казалось, интрига убита, но в последние 10 минут встречи «Ростов» едва не выиграл. Сначала Степан Мельников сократил отставание, затем Комличенко сравнял, далее ростовчане остались в меньшинстве после удаления Виктора Мелехина, получившего две желтые карточки в компенсированное время.

А на последних секундах «Ростов» получил еще один пенальти в ворота «Сочи». Даниил Уткин пробил в штангу, мяч отскочил в Адамова, Комличенко успел на добивание, но вратарь сочинцев снова отбил. После этой ничьей «Ростов» находится в двух очках от лидирующего «Зенита». «Сочи» отстает от питерцев на четыре балла.

Также в минувшем туре РПЛ прошло еще три матча. В пятницу «Крылья Советов» сыграли дома вничью с воронежским «Факелом» (1:1). В субботу екатеринбургский «Урал» в первом матче под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко на своем поле проиграл «Пари Нижний Новгород» (0:1). А в воскресенье вечером «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» (2:0).