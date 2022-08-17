«Поезда сильно выматывают, устаешь, но надо терпеть»

После пяти туров «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ, отставая на пять очков от лидирующего «Спартака». Не худший вариант с учетом событий последнего полугода и неудачных стартовых туров. В марте «Краснодар» пострадал едва ли не сильнее всех российских клубов: его покинули главный тренер немец Даниэль Фарке со своим штабом и почти все легионеры. «Быки» быстро адаптировались к ситуации: исключительно русскоязычным составом под руководством переведенного из «Краснодара-2» главного тренера Александра Сторожука они завершил прошлый сезон на четвертом месте.

Старт нового чемпионата не задался. «Краснодар» сыграл вничью с новичком РПЛ — воронежским «Факелом» (2:2), а затем при спорном судействе Кирилла Левникова уступил «Спартаку» (1:4). Тем не менее дальше «быки» взяли верх над «Уралом» (3:1), разгромили «Локомотив» (3:0), а 13 августа в гостях сыграли вничью со столичным «Динамо» (0:0).

В интервью «Известиям» один из самых опытных игроков команды, 26-летний центральный защитник Егор Сорокин поделился мнением о старте команды в новом сезоне, рассказал, как молодежь адаптировалась к уровню РПЛ, и пояснил, как закрытое авиасообщение с Краснодаром влияет на физическую форму игроков.

— Довольны тем, как «Краснодар» начал сезон?

— В целом да. Последние игры вроде неплохо провели. В начале чемпионата забуксовали немного, но сейчас выправили положение. Две победы и ничья в трех последних матчах, два из которых были на выезде. Пока нормально идем по дистанции.

— Разгромное поражение от «Спартака» во втором туре многие связывали с судейскими ошибками против «Краснодара». Есть еще причины пробуксовки на старте сезона?

— Всё в совокупности. И мы выглядели не лучшим образом, и человеческий фактор — судья ошибся. Но это уже в прошлом. Мы не рассыпались после этого, набрали семь очков из девяти. Жаль, что не выиграли в последнем матче у «Динамо», но в целом ничейный результат по игре. И мы, и соперник имели моменты, чтобы забить. Но так игра сложилась, что сыграли 0:0. И ничья на выезде против такой команды — неплохой для нас результат.

— Вы полностью отыграли стартовый матч с «Факелом», но потом пропали из заявки и только в игре с «Динамо» вышли на замену...

— У меня была травма. Испытывал дискомфорт еще во время игры с «Факелом». Тот матч доиграл, но боль не утихала, усиливалась с каждым днем. Поэтому вместе с медицинским штабом решили, что мне надо долечиться. В итоге пропустил месяц. Но сейчас уже все нормально, тренируюсь в общей группе, скоро буду полностью готов играть.

— Сильно сказывается на команде возвращение Рамиреса и Кордобы?

— Мне сложно говорить, потому что мы и весной играли нормально, и сейчас играем хорошо. Но в любом случае возвращение игроков такого уровня — это плюс.

— Можно ли говорить, что «Краснодар» готов решать большие задачи в РПЛ даже с таким молодым составом?

— Большие задачи — понятие растяжимое. (Улыбается.)

— Конкретизирую: можете бороться за медали?

— Команда у нас молодая, где-то набиваем шишки. Все постепенно идет, так что говорить сейчас о медалях или о первом месте, наверное, сложно. Но мы к этому стремимся. «Краснодар» всегда боролся за высокие места. Просто не всегда получалось. Но мы и в этом сезоне будем стараться быть как можно выше в таблице.

— Можно сказать, что стартовые неудачи этого сезона связаны с расслабленностью молодежи, которая очень удачно дебютировала в РПЛ весной?

— Нет, никто не расслабился. Наверное, первые полгода-год у молодых футболистов всегда взрывные, потом все немного устаканивается… И происходит небольшой спад. Почему так? Соперники изучают футболистов, их стиль, привыкают к новым игрокам, которые только появляются на взрослом уровне. С момента дебюта наших ребят в РПЛ прошло достаточно много времени. Другие команды смотрят на них, анализируют, делают выводы.

— Вы ощущаете себя старожилом и ветераном на фоне этой молодой команды?

— Нет. Обычно чувствую себя. Как ощущал раньше, так и ощущаю сейчас. Понятно, что вокруг молодые ребята. Могу где-то им подсказать, помочь в каком-то моменте. Но в целом все как обычно.

— В раздевалке на правах старшего не приходится повышать голос?

— Это естественные моменты. Где-то можно и прикрикнуть. Это нормально, это футбольная жизнь. Так происходит во всех командах.

— «Краснодар» в целом играет в похожий комбинационный футбол при всех тренерах. При Александре Сторожуке лично для вас изменились какие-то установки?

— От меня, как обычно, требуется, чтобы все было спокойно и уверенно в защите. В остальном сложно сказать. У каждого тренера свое видение. Кто-то что-то добавляет. И у Сторожука тоже свое видение, но оно схоже с изначальным стилем «Краснодара».

— С момента вашего перехода в «Краснодар» из «Рубина» прошло два с половиной года. Вы только в последний год фактически закрепились в основном составе, а до этого долго были в запасе.

— Просто доверия было меньше. Все зависит от практики. Сейчас ее стало больше. И тренеры больше доверяют. Поэтому и играю часто, когда здоровье позволяет.

— «Краснодар» уже полгода вынужден ездить на гостевые матчи и возвращаться домой на поездах из-за того, что авиасообщение с городом временно остановлено. Устали от этого?

— Устал. Но что я могу с этим сделать? Устаешь от этой длинной дороги. Выезды на поездах сильно выматывают, а у нас еще целый сезон впереди. Надо набраться сил и терпеть.