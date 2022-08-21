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Кармический дефект: ошибка Наиля Умярова привела к поражению в дерби

«Динамо» выиграло у «Спартака» и припомнило его игроку провокацию в финале Кубка России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» закончилось первой домашней победой бело-голубых над красно-белыми в чемпионате за последние 14 лет. Единственный гол в матче забил Константин Тюкавин после ошибки Наиля Умярова. Опорному полузащитнику «Спартака» тут же припомнили резонансный поступок в финале Кубка России, когда он своими разговорами помешал динамовцу Даниилу Фомину забить пенальти. Многие болельщики и журналисты заговорили про законы кармы. Только ли они помогли бело-голубым победить в этом матче — в материале «Известий».

Воздаяние за слово

Наиль Умяров в последнее время не в чести у болельщиков «Динамо». В финале Кубка России, который состоялся в конце мая, он отметился провокацией в адрес хавбека бело-голубых Даниила Фомина. Тогда при счете 2:1 в пользу «Спартака» на последних минутах был назначен пенальти в ворота красно-белых. Умяров своеобразно сглазил Фомина перед ударом, сказав ему: «17 забил, 18-й промажешь». Фомин, до этого и действительно ни разу не промахивавшийся с 11 метров в официальных матчах, пробил выше ворот. В итоге «Спартак» выиграл первый Кубок России за 19 лет, а «Динамо» упустило шанс взять первый с 1995 года трофей.

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Инцидент с Фоминым и Умяровым мог бы и не стать столь резонансным, если бы сам Наиль не поделился подробным рассказом про их «общение» у точки.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать, — писал 22-летний футболист. — Но тут был случай такой, что все средства хороши... Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он всё равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше — вы знаете сами».

В дальнейшем многие припоминали Умярову этот поступок. В том числе некоторые игроки «Динамо». Многие болельщики ждали, что за тот эпизод команда поквитается в шестом туре, к которому «Спартак» неожиданно подошел в качестве лидера чемпионата России.

Красно-белые стартовали с выездной ничьей с грозненским «Ахматом» (1:1), а потом одержали четыре победы подряд. При этом из серьезных соперников на этом отрезке они столкнулся только с «Сочи», и разгромили его со счетом 3:0.

Также для «Динамо» было важно наконец взять верх над «Спартаком» в родных стенах. Последняя победа в Петровском парке была одержана весной 2008 года со счетом 4:3. Это был их последний матч на старом стадионе. После этого его снесли, и построили «ВТБ Арену». С того момента в обеих командах остался только вратарь — динамовцев Антон Шунин. Больше «Динамо» не побеждало «Спартак» в домашних матчах чемпионата ни в период выступлений на «Арене Химки», ни после открытия «ВТБ Арены» в мае 2018 года. Лишь в игре Кубка России в феврале 2021 года динамовцы взяли верх 2:0.

Сменив в межсезонье на посту главного тренера Сандро Шварца, Славиша Йоканович отошел от атакующего футбола немца и перестроил команду на более прагматичный стиль. Благодаря этому бело-голубые стали гораздо меньше пропускать, провалив в обороне только выездную встречу с воронежским «Факелом» (3:3). В остальных четырех матчах они пропустили только один мяч. Не стала исключением и встреча со «Спартаком».

Божественная недостача

До середины первого тайма красно-белые имели территориальное преимущество и создали несколько моментов. Но потом привезли гол в свои ворота — Умяров, находясь в середине поля, делал передачу назад, мяч срезался у него с ноги и отлетел прямиком к Константину Тюкавину. Тот вышел один на один с Александром Селиховым и открыл счет. По окончании матча с долей издевки прокомментировал «Спорт-Экспрессу» этот эпизод член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин — сказал, что ждет новой записи «блогера Умярова».

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— Думаю, это неравнозначное распределение несчастья, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Все-таки победа в финале Кубка России и проигрыш в рядовом матче чемпионата — это разное. Если говорить о божественном провидении, то это недостаточная компенсация для «Динамо».

После этого игра пошла в удобном для действовавшего вторым номером «Динамо» режиме. Ближе к перерыву оно едва не забило еще, но Роберто Фернандес попал головой в штангу после навеса Арсена Захаряна. Во втором тайме игра стала больше напоминать бойню. Так, Александр Соболев в борьбе за мяч жестко ударил ногой по лицу Антона Шунина, но не получил ни желтую, ни красную карточку. А «Динамо» на 83-й минуте могло избавить от нервотрепки себя и своих болельщиков, но пушечный удар Сабы Сазонова пришелся в перекладину.

На последних минутах бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Николы Моро, но удержали победный счет. Теперь они отстают от «Спартака» на одно очко и по итогам субботы находятся на втором месте.

Их и красно-белых мог потеснить «Ростов», если бы вечером обыграл дома «Сочи». Но подопечные Валерия Карпина сыграли с южанами вничью 2:2, умудрившись не забить два пенальти. В итоге «Ростов» идет вровень с «Динамо» и на одно очко отстает «Спартака».

— «Спартак» мне понравился в первом тайме, особенно в начале матча, — заявил Андрей Червиченко. — Он был в этот период сильнее, быстрее, давил и угрожал воротам «Динамо». Правда, все это больше было похоже на какой-то навал, но всё равно красно-белые прессинговали, не давали выйти динамовцам и действовали лучше. Но потом бело-голубые разобрались в ситуации. Может, тренер что-то сообразил, может, игроки. Они сделали главное — закрыли Квинси Промесу правую ногу, единственную рабочую у него. И не давали ему возможность разбежаться. По Соболеву тоже играли плотно, не давали развернуться. И в итоге он превратился в обычного гопника в футбольной форме, который толкался, пихался, орал на судей и вонзил Шунину прямой ногой шипами. На мой взгляд, Соболев не должен был закончить игру без карточки. Но даже это не помешало «Динамо» победить. Уже ведя в счете, команда могла забить еще, попадала в штангу, перекладину. Если бы не эти моменты, я бы сказал, что игра ничейная, а так динамовцы заслужили победу.

Матч посетили звездный хоккеист, воспитанник «Динамо» Александр Овечкин, известная теннисистка Анастасия Павлюченкова, а также ряд действующих динамовских хоккеистов во главе с канадцем Эриком О’Деллом. Несколькими часами ранее на этом же стадионе они тоже играли со «Спартаком», выиграв 5:2 в товарищеском матче.

В воскресенье спартаковцев и динамовцев могут обойти петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Для этого питерцам надо победить дома московское «Торпедо», а армейцам — разгромно выигрывать на своем поле у «Ахмата».

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