Спартаковские условия: красно-белые вышли на первое место в РПЛ

Московский «Спартак» вышел в лидеры чемпионата России по футболу после пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье вечером красно-белые обыграли на своем поле конкурента в борьбе за первое место «Сочи» (3:0) и воспользовались осечкой шедшего вверху ранее московского ЦСКА, который уступил в гостях действующему чемпиону страны петербургскому «Зениту» (1:2). Армейцы в итоге упали с первого места на четвертое, а в тройку забрался «Ростов». Кроме того, продолжает оставаться внизу таблицы московский «Локомотив», сыгравший дома вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). А столичное «Динамо» так и не сумело на своем поле обыграть «Краснодар» (0:0).

«Спартак» – «Сочи»

Красно-белые после удачного старта делили первое место с ЦСКА, набрав после четырех туров 10 очков из 12. Удивительно, но совсем рядом был «Сочи», который держится в лидирующей группе даже после ухода в межсезонье главных творцов серебряного успеха прошлого сезона — отправившегося в ЦСКА главного тренера Владимира Федотова и проданных в «Зенит» нападающего Маттео Касьерры и защитника Родригао.

«Спартак» перед матчем с «Сочи» лишился одного из своих лидеров полузащитника Виктора Мозеса, который из-за травмы выбыл до зимнего перерыва. Гости попытались воспользоваться проблемами у соперника — любая из победивших в этом матче команд выходила бы по итогам тура на первое место.

«Сочи» имел преимущество по владению мячом и моментам в первом тайме, но не смог обернуть его в голы, а вот «Спартак» начал давить южан после перерыва. И вынудил ошибиться на 57-й минуте, когда Михаил Игнатов воспользовался обрезом Сергея Терехова. Мяч отскочил к Квинси Промесу, который оказался один перед Денисом Адамовым и переиграл сочинского вратаря. За 20 минут до конца вышедший на замену Антон Зиньковский окончательно убил интригу в матче. А в конце встречи Промес сделал дубль, доведя дело до разгрома.

— Счет не по игре, но результат закономерен, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — По первому тайму «Сочи» оказывал серьезное сопротивление, создавал остроту у чужих ворот, имел моменты для гола и в целом был не хуже соперника, поэтому не заслужил такого разгрома. Но в целом «Спартак» выиграл по делу — показал, что продолжает прибавлять в игре, действует в атаке все лучше и лучше. И сейчас эта команда вполне может претендовать на чемпионство.

«Зенит» – ЦСКА

После успешного начала работы Владимира Федотова в качестве главного тренера армейцев казалось, что его команда сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Их очный матч в Питере должен был ответить на вопрос о перспективах красно-синих. И хотя они проиграли, качество игры показало, что с победителем четырех предыдущих розыгрышей национального первенства можно соревноваться за высшие награды в РПЛ.

Правда, на ЦСКА сказалась травма их лидера Хорхе Карраскаля, который не тренировался во второй половине прошедшей недели и в субботнем матче оказался на скамейке запасных. Без него гости провалили первый тайм, почти не выбираясь со своей половины поля.

Благодаря отличной игре вратаря Игоря Акинфеева ЦСКА долго держал счет 0:0 и почти протянул до перерыва, но на последних секундах перед уходом в раздевалку Малком открыл счет. На второй тайм Федотов выпустил Карраскаля, и игра армейцев значительно улучшилась.

Это привело к пенальти на 60-й минуте, который реализовал Федор Чалов. ЦСКА организовал несколько моментов для взятия ворот, в одном из эпизодов даже забил, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда. В итоге почти ничего не создавший впереди во второй половине встречи «Зенит» вырвал победу в концовке за счет отличного дальнего удара своего новичка Густаво Мантуана.

— «Зенит» вновь показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие из-за травмы такого ключевого игрока, как Клаудиньо, не сказывается, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — По сути всё решило индивидуальное мастерство Малкома и Мантуана. ЦСКА сейчас очень зависит от Карраскаля. Он здорово ведет игру армейцев, и его отсутствие в первом тайме сказалось. В целом понятно, что пока Федотов только на начальной стадии строительства, новички приходят по ходу сезона, их нужно встраивать в игру. Но думаю, что ЦСКА может побороться за медали. Думаю, наряду со «Спартаком» и «Динамо» они побьются за места в тройке, может быть, кто-то еще к ним присоединится. Я бы не исключал, что кто-то бросит вызов и «Зениту» в борьбе за лидерство, но в целом питерцы выглядят однозначными фаворитами.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

Обе команды неудачно стартовали в нынешнем сезоне, но проблемы «Крыльев» выглядят довольно объективными. В прошлом чемпионате самарская команда стала одним из главных открытий, но уже по ходу него стала терять уходивших в топ-клубы лидеров.

В межсезонье «Крылья» покинули несколько ключевых игроков, но клуб усилился защитниками Романом Евгеньевым из «Динамо» и Матео Барачем из «Сочи». Кроме того, после аренды у «Спартака» были выкуплены полузащитник Максим Глушенков и защитник Илья Гапонов.

Тем не менее даже с такими потерями подопечные Игоря Осинькина перед прошедшим туром шли в таблице выше «Локомотива», который за последний год почти полностью отказался от игроков, несколько сезонов подряд приносивших клубу медали чемпионата и победы в Кубке России, и потратил огромные деньги на новичков. В результате завершил прошлый сезон на шестом месте, впервые за пять лет оказавшись вне призовой тройки.

Руководство списало это на перестройку, назвав это переходным этапом. Но после полноценного подготовительного периода старт нового сезона также был провален. Матч с «Крыльями» ничего не изменил. В первые 20 минут команды обменялись двумя неудачными пенальти. Сначала вратарь «Локо» Даниил Худяков отбил 11-метровый Глушенкова. А затем голкипер самарцев Иван Ломаев переиграл Франсуа Камано.

Глушенков реабилитировался на 68-й минуте, открыв счет в игре. К этому моменту гости имели немало моментов для взятия ворот, но слабая реализация аукнулась им в концовке встречи, когда еще один пенальти в их ворота реализовал Антон Миранчук.

«Локомотив» выдал худший старт в чемпионате за всю постсоветскую историю, набрав всего три очка в первых турах. Сейчас он идет на 14-м месте вблизи зоны прямого вылета. «Крылья» пока находятся на 11-й строчке.

— Старт «Локомотивом» провален полностью, — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Команда элементарно не готова к сезону ни физически, ни тактически. Собраны достаточно качественные футболисты, но на поле в их действиях наблюдается тотальный хаос. И это неудивительно с учетом того, что руководят ими абсолютно неопытные тренеры, никогда не работавшие на высоком уровне, причем мы не знаем, кто реально управляет командой — формальный главный тренер (Йозеф Циннбауэр. — «Известия») или старший тренер без лицензии (Марвин Комппер. — «Известия»). В результате даже ослабленные уходом лидеров «Крылья» на их фоне смотрелись очень прилично и не выиграли лишь из-за слабого исполнительского мастерства на завершающих стадиях атаки.

«Динамо» – «Краснодар»

Обе команды в последние годы приучили публику к яркому атакующему футболу. Но субботняя очная встреча вышла достаточно скучной и обошлась без обилия голевых моментов, закончившись со счетом 0:0. «Динамо» остается на шестом месте с девятью очками, «Краснодар» идет следом, отставая на один балл.

— В целом старт нашей команды считаю удачным, — сказал защитник «Динамо» Саба Сазонов. — Мы не проиграли ни одного матча, три игры сыграли без пропущенных голов. И идем недалеко от лидеров. Думаю, в этом сезоне можем побороться за самые высокие места.

Также в прошедшем туре состоялось еще четыре матча. В пятницу воронежский «Факел» сыграл дома вничью с идущим последним екатеринбургским «Уралом» (0:0), который набрал первое в сезоне очко. Теперь в чемпионате не осталось команд без набранных баллов. В воскресенье «Химки» проиграли дома грозненскому «Ахмату» (1:3) в первом матче после неожиданной отставки главного тренера Сергея Юрана, которого сменил Николай Писарев.

В этот же день голевую феерию устроили «Пари Нижний Новгород» и «Ростов», по итогам которой ростовчане одержали выездную победу со счетом 4:3. А «Оренбург» на своем поле взял верх над московским «Торпедо» (1:0).