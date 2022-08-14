Удар убеждения: как «Зенит» обыграл лидера РПЛ

Первый топ-матч нынешнего сезона чемпионата России по футболу обернулся непростой домашней победой петербургского «Зенита» над московским ЦСКА. 13 августа сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1. Всё решили два голевых дальних удара в концовках обоих таймов в исполнении бразильцев Малкома и Густаво Мантуана.

Армейцы ответили лишь голом с пенальти Федора Чалова. Они создали еще несколько моментов для взятия ворот. В целом первое испытание серьезным соперником команда Владимира Федотова прошла неплохо в плане качества игры, но очков это ей не принесло. По итогам матча ЦСКА утратил лидерство после пятого тура, который продолжится в воскресенье.

После успешного старта в нынешнем сезоне у многих появилась надежда, что армейцы смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Или хотя бы петербуржцы, если и возьмут пятое золото подряд, то не с таким большим отрывом, как было в четыре предыдущих раза (когда подопечные Сергея Семака становились недосягаемыми за три-четыре тура до конца).

При этом от ЦСКА мало кто ждал быстрых результатов из-за массовых уходов игроков в межсезонье. Усиливать состав клуб начал уже по ходу чемпионата. Тем не менее свои первые четыре официальные матча под руководством Федотова клуб провел с минимальными потерями в очках — три победы и одна ничья в первом туре.

Правда, соперники были такие, которые уступают в классе ЦСКА. Поэтому матч пятого тура в Санкт-Петербурге был для команды первым реальным тестом на способность биться за чемпионство. «Зенит» при этом дал шансы конкурентам хотя бы на старте сезона создать иллюзию соперничества.

Команда Семака допустила две осечки в выездных матчах, сыграв вничью с «Химками» (1:1) и с «Ахматом» (0:0). При этом дома этим летом «Зенит» громил всех подряд: московский «Спартак» в Суперкубке России (4:0), самарские «Крылья Советов» (3:0) и столичный «Локомотив» (5:0) в чемпионате.

Правда, в прошлом туре петербургский клуб из-за травмы потерял своего лидера — бразильского полузащитника Клаудиньо, который выбыл на четыре-пять недель. Ближе к игре 13 августа выяснилось, что и у ЦСКА кадровые проблемы. Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, который по-новому раскрылся при Федотове и стал одним из лидеров команды, в середине недели получил повреждение на тренировке и пропустил три дня, в результате чего его решили поберечь и не поставили в стартовый состав.

Без Карраскаля футболисты ЦСКА ничего не смогли сделать в первом тайме и почти не выбирались на чужую половину поля. Преимущество «Зенита» по владению мячом и голевым моментам было тотальным. Тем не менее гости отбивались как могли и почти дотянули до перерыва. Но удар из-за пределов штрафной в исполнении Малкома на последних секундах тайма оказался не по зубам вратарю армейцев Игорю Акинфееву.

Вышедший на замену Карраскаль сумел связать игру в середине поля у ЦСКА, и после перерыва они стали действовать гораздо острее. Команда Федотова почти ничего не давала создавать у своих ворот «Зениту», а сама провела несколько опасных атак. Одна из них на 60-й минуте привела к тому, что новичок гостей Мойзес обвел на левом фланге Алексея Сутормина и прострелил в штрафную, где мяч принял Федор Чалов, которого завалил Родригао.

Сам Чалов реализовал пенальти. Затем ЦСКА провел несколько опасных атак с участием Карраскаля, а на 75-й минуте сам Хорхе создал отличный момент, когда использовал свободное пространство на фланге, вошел в штрафную, обвел там двух чужих защитников и оказался прямо перед Михаилом Кержаковым. Но вратарь «Зенита» спас команду. Однако мяч отскочил к Никите Ермакову, который отправил его в ворота.

К несчастью армейцев, судьи зафиксировали офсайд и гол не засчитали. Буквально в это же время Семак выпустил на замену новичка своей команды Густаво Мантуана, для которого это был дебютный матч за «Зенит». И на 85-й минуте его удар из-за пределов штрафной оказался точным и принес победу хозяевам.

— Для меня результат закономерен, если вспомнить первый тайм, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Изначально было понятно, что «Зенит» является фаворитом с учетом состава и статуса хозяина поля с обширной поддержкой местных зрителей. Правда, ЦСКА при Федотове уже показал себя хорошо организованной командой, поэтому было ожидаемо, что или армейцы зацепят ничью, или проиграют с минимальным счетом. Так и получилось. Всё решили индивидуальные действия двух бразильцев. ЦСКА не хуже действовал во втором тайме, но до перерыва «Зенит» имел подавляющее преимущество и должен был тогда решать исход встречи в свою пользу.

«Зенит» набрал 11 очков и обходит лидировавший ранее с 10 очками ЦСКА. Петербуржцы останутся на первом месте минимум до вечера 14 августа, когда «Спартак» примет на своем поле «Сочи». Сейчас красно-белые идут вровень с ЦСКА по очкам, а сочинцы отстают от них на один балл. Команда, которая выиграет этот матч, будет лидером РПЛ по итогам пяти туров. В случае ничейного результата на вершине останется «Зенит».