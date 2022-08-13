«Допускаю, что ЦСКА не проиграет «Зениту», но это архисложно»
На старте сезона бессменный чемпион последних лет «Зенит» дает соперникам шанс навязать ему борьбу. После четвертого тура команда Сергея Семака передала лидерство ЦСКА и «Спартаку», но может его сразу же вернуть. Гегемон чемпионата России сыграет на своем поле с армейцами, а красно-белым принимать у себя неуступчивый «Сочи».
Впрочем, «Зениту» предстоит, пожалуй, самая тяжелая проверка с начала сезона — ЦСКА пока неожиданно силен и стабилен. Это удивительно с учетом летних изменений: команду покинули арендованные игроки, которые успели сформировать костяк полузащиты, ушел многолетний лидер обороны Марио Фернандес, сменился тренер, приехало множество новичков. Но Владимир Федотов удерживает армейцев на плаву и не дает им просесть. В интервью «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА, экс-капитан сборной России Евгений Алдонин оценил вероятность того, прервется ли 11-матчевая серия домашних выигрышей «Зенита» у московских клубов, оценил новичков обеих команд и призвал к компромиссу по вопросу Fan ID.
— Последний домашний матч, в котором «Зенит» проиграл команде из Москвы, состоялся 29 октября 2017 года. Тогда сине-бело-голубых тренировал еще Роберто Манчини, и их разгромил «Локомотив» (0:3). После этого серия побед в Петербурге над столичными противниками внушительная — 11 подряд. У «Зенита» особый настрой на московские клубы?
— «Зенит» последние годы объективно сильнее всех. По составу, по бюджету. Они выиграли четыре чемпионата России. Их домашние победы не зависят от того, московский клуб или нет. Просто «Зенит» отлично играет у себя, особенно в атаке.
— ЦСКА способен прервать эту серию? Владимир Федотов — единственный тренер, обыгравший «Зенит» в прошлом чемпионате на выезде.
— Я допускаю, что ЦСКА не проиграет. Конечно, задача трудная и архисложная, но тем не менее ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту». Они здорово начали чемпионат.
— Нет сожаления, что такая игра состоится уже на стартовом отрезке сезона, когда с начала чемпионата не прошел даже месяц? Обе команды довольно сырые.
— Это вполне нормальная ситуация, речь же не идет о первом туре. Команды вкатились в сезон, целый месяц находятся в игровом тонусе. Тем более это август, и качество газона будет соответствующего уровня. Ничего не будет мешать футболистам показывать максимально продуктивную игру.
— Отсутствие Клаудиньо можно назвать суперпотерей для «Зенита»?
— Клаудиньо, безусловно, один из лучших игроков «Зенита» в атаке. Это потеря для коллектива Сергея Семака. Но в обойме тренера есть игроки, которые способны заменить бразильца. Скажем так, глобально атакующий потенциал немного просядет, но некритично.
— Зелимхан Бакаев способен подменить бразильца в столь ответственном матче?
— Конечно, его для этого и брали. Он может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос в «Зените». Верю в потенциал Бакаева.
— На ваш взгляд, новички ЦСКА Хесус Медина и Хорхе Карраскаль сопоставимы по уровню с бразильцами «Зенита»?
— Пока что у «Зенита» были посильнее соперники, чем у ЦСКА. Поэтому говорить о потенциале новобранцев ЦСКА можно будет после матчей против тех команд, которые будут бороться за медали. Вот как раз матч в Петербурге станет первой серьезной проверкой для Медины и Карраскаля.
— Как вам действия Матео Кассьерры в составе сине-бело-голубых? Способен стать полноценной заменой Артема Дзюбы?
— Эта качественный игрок, который хорошо адаптировался к чемпионату России. Поверьте, для нашего чемпионата это топ-форвард. И как он проявлял себя в прошлом сезоне в «Сочи», у него есть все шансы прибавить в «Зените». В новой команде атакующий потенциал намного выше и его результативность может улучшиться. Не хочу сравнивать с Дзюбой, потому что у каждого свои козыри и свой путь. Кассьерра — это очень хорошее приобретение для «Зенита». Это молодой футболист, с солидным опытом игры в Португалии и Нидерландах. Петербуржцы качественно сработали этим летом.
— ЦСКА будет играть на следующий день после дня рождения своего главного тренера. Обычно такие вещи добавляют боевого духа команде?
— Это больше журналисты вспоминают такие истории и делают на этом акцент. Тренеры и футболисты совершенно не обращают внимания на дни рождения, праздники.
— Матч будет проходить при полных трибунах, в Санкт-Петербурге пока не действует правило обязательного Fan ID. В целом как вы относитесь к этой идее? Приживется ли она в России?
— Я хочу, чтобы трибуны заполнялись не только в Санкт-Петербурге, но и на всех стадионах страны. Нужно искать разумный компромисс, чтобы удобно было и организаторам, и в первую очередь болельщикам. Футбол для зрителей. А футбол без фанатов и болельщиков это совсем иная история.