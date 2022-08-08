Время московских: ЦСКА и «Спартак» одновременно стали лидерами РПЛ

Осечка петербургского «Зенита» оставила фаворита чемпионата России вне первой тройки турнирной таблицы по итогам четвертого тура. В субботу подопечные Сергея Семака сыграли в гостях вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). Это позволило московским ЦСКА и «Спартаку» выйти на лидирующие позиции. Армейцы в этот же день разгромили дома воронежский «Факел» (4:1), а красно-белые в гостях взяли верх над екатеринбургским «Уралом» (2:0). «Краснодар» на своем поле обыграл московский «Локомотив» (3:0), а столичное «Динамо» одержало выездную победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

ЦСКА–«Факел»

Армейцы неожиданно резво начали сезон с двух домашних побед над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Дебют Владимира Федотова во главе красно-синих мог выйти еще более успешным, если бы в третьем туре его команда не упустила выездную победу над «Пари Нижний Новгород» (2:2), ведя в счете 2:0.

Теперь им предстояло принять дома вышедший из Первой лиги воронежский «Факел», который порадовал публику симпатичным футболом почти с тем же составом, что был в прошлом сезоне. Подопечные Олега Василенко сыграли в гостях вничью с «Краснодаром» (2:2), проиграли «Ахмату» (1:2), а затем спаслись дома от поражения в игре с московским «Динамо» (3:3).

Встреча с бело-голубыми стала для Воронежа первой в высшем дивизионе чемпионата России с 2001 года. Она вызвала широкий ажиотаж, собрав более 20 тыс. зрителей. Не подвели болельщики и в первом московском выезде — в субботу на «ВЭБ Арене» они заполнили почти весь выездной сектор и в первом тайме перекрикивали хозяев, у которых домашняя трибуна была пустой из-за бойкота болельщиками ЦСКА игр РПЛ после введения Fan ID.

Тем не менее во втором тайме находившиеся на нейтральных трибунах поклонники красно-синих сумели устроить шумовую волну и погнать свою команду вперед. К этому моменту она проигрывала 0:1. «Факел» открыл счет благодаря пенальти, реализованному Георгием Гонгадзе.

Но после перерыва ЦСКА не оставил камня на камне от воронежцев. Сначала точный удар Константина Кучаева в дальний угол позволил красно-синим отыграться. На 70-й минуте Хесус Медина реализовал пенальти, а через две минуты ассистировал Федору Чалову, который похоронил надежды гостей набрать очки. На 83-й минуте парагваец записал на свой счет еще один голевой пас, с которого Хорхе Карраскаль довел дело до разгрома.

Благодаря этой победе ЦСКА сравнялся вверху таблицы со «Спартаком», который несколькими часами ранее обыграл в гостях «Урал». После четырех туров у армейцев и красно-белых по 10 очков и идентичные дополнительные показатели — 11 забитых и три пропущенных мяча.

— В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — Тяжело было. Немного повлияла жаркая погода. Мы низко оборонялись плюс два нападающих было. Но им не оказали поддержку. Так что не назову этот матч идеальным с нашей стороны. Мы в итоге проиграли разгромно и заслуженно, но увидели по первому тайму, что в РПЛ можно хорошо выступать против любой команды.

«Урал»–«Спартак»

После разгромного поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:4) казалось, что «Спартак» вновь ждет провальный чемпионат, как и в прошлом сезоне. Отчасти это подтверждала слабая игра в первом туре, когда подопечные Хорхе Абаскаля чудом спаслись от проигрыша «Ахмату» (1:1).

Но затем были два разгрома со счетом 4:1 «Краснодара» и «Оренбурга». А в субботу «Спартак» уверенно взял верх над екатеринбургским «Уралом» (2:0), который проиграл все четыре стартовых матча. Сейчас всё активней идут слухи о грядущей отставке главного тренера команды Игоря Шалимова. А «Спартак» с 10 очками делит с ЦСКА первое место после четырех туров.

— «Спартак» серьезно прибавил, по сравнению с прошлым сезоном, в игровом плане, пока радует футбол в его исполнении, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но победу в Екатеринбурге я бы связывал больше со слабостью «Урала», который совсем расклеился на старте чемпионата. Пока проверок серьезными соперниками «Спартак» не проходил. Обыгрывал он или аутсайдеров, или «Краснодар» с помощью судей. Надо посмотреть, что будет дальше. Многое о перспективах «Спартака» скажут его ближайшие матчи против «Сочи» и «Динамо».

«Ахмат»–«Зенит»

Казалось, осечка питерцев в игре первого тура против «Химок» (1:1) была единичным случаем и чемпион четырех предыдущих сезонов начнет быстро решать вопрос с пятым подряд золотом РПЛ. Эти притязания «Зенит» подтвердил двумя домашними разгромами — самарских «Крыльев Советов» (3:0) и московского «Локомотива» (5:0). Но непростой выезд в Грозный закончился для питерцев новыми очковыми потерями.

Хотя с учетом хода матча нулевую ничью можно признать успехом. В конце первого тайма за фол последней надежды был удален вратарь «Зенита» Даниил Одоевский. Вместо него пришлось выпускать Михаила Кержакова, который заменил Андрея Мостового.

В итоге весь второй тайм подопечные Сергея Семака играли в меньшинстве и добились ничейного результата, отставая теперь на два очка от ЦСКА и «Спартака».

— У «Зенита» было бы больше шансов додавить соперника, если бы не удаление, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Но с «Ахматом» в Грозном не бывает просто ни одной команде, даже самой топовой, даже в равных составах. А в меньшинстве «Зенит» может быть доволен увезенной оттуда ничьей.

«Краснодар»–«Локомотив»

«Железнодорожники» отправлялись в Краснодар реабилитироваться за жесткий разгром от «Зенита» и выбраться из нижней части турнирной таблицы, куда они угодили с двумя очками. Казалось, неровно стартовавшие «быки» с множеством собственных воспитанников могут быть удобным соперником для «Локо».

«Краснодар» после домашней ничьей с «Факелом» был разгромлен «Спартаком» и лишь в третьем туре одержал первую в сезоне победу, одолев в гостях находящийся на дне «Урал». Встреча с «Локомотивом» была равной до 70-й минуты.

А затем блестящий удар нанес один из немногих вернувшихся в «Краснодар» легионеров Кристиан Рамирес. Это был его первый гол в РПЛ за многие годы, ранее он отличался только в еврокубках. После этого «Локо» посыпался и пропустил еще два гола. Сейчас «железнодорожники» находятся на 14-м месте, что с учетом объема вложенных за последний год в трансферы средств кажется тотальным провалом.

— Я вполне допускал, что «Краснодар» может обыграть «Локомотив», но не думал, что с таким счетом, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но команда вновь разваливается во втором тайме, бросает играть после пропущенных голов — всё то же, что было с «Зенитом», только счет попристойней, все-таки мастерство краснодарцев ниже, чем у питерцев. Команда не готова ни функционально, ни психологически, ни тактически. Самое печальное, что руководство ничего не хочет менять и по-прежнему уверено, что всё нормально.

«Крылья Советов» – «Динамо»

Динамовцы ехали исправляться после неровного старта в сезоне с пятью очками и особенно за упущенную выездную победу над «Факелом» (3:3), когда бело-голубые вели 2:0 после первого тайма, позволили сравнять сразу после перерыва, быстро повели 3:2, но дали воронежцам спастись от поражения в концовке встречи.

«Крылья» начали с выездной победы над «Оренбургом» (4:2), но затем без шансов разгромно проиграли «Зениту» (0:3), а в третьем туре с трудом спаслись дома от проигрыша «Торпедо» (1:1), то набранное очко было первым для «автозаводцев» после возвращения в РПЛ.

«Динамо» довольно быстро повело в счете. На 13-й минуте забил новичок бело-голубых Роберто Фернандес, игравший за московскую команду всего второй матч. Самарцы едва не сравняли до перерыва, когда попали в перекладину после удара.

— «Динамо» взяло свое за счет мастерства и хорошей реализации моментов, — подчеркнул «Известиям» экс-главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Очень хорошо, что забил новичок Фернандес, но надо отметить и голевой пас молодого Луки Гагнидзе, который также был достаточно надежен в обороне. Хотя «Крылья» и могли забить, были у них моменты, но отсутствие сопоставимых с «Динамо» исполнителей помешало реализовать эти возможности, иначе бы динамовцы могли поплатиться.

Также в воскресенье прошло еще три матча четвертого тура. Московское «Торпедо» проиграло «Химкам» (1:3). «Сочи» выиграл дома у «Пари Нижний Новгород» (2:1) и вышел на третье место, выбив из первой тройки «Зенит», а «Ростов» взял дома верх над «Оренбургом» (2:1).