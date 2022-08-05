Лидеры сомнений: удержится ли «Зенит» на первом месте в РПЛ

Перед четвертым туром чемпионата России по футболу нет ни одной команды, не потерявшей очки. А без набранных остается только екатеринбургский «Урал». 6 августа он примет на своем поле «Спартак». Два других лидера проведут свои матчи в этот же день. «Зениту» предстоит выезд к «Ахмату», а ЦСКА примет на своем поле «Факел». Кроме того, «Локомотив» в выездном матче с «Краснодаром» постарается одержать первую в сезоне победу. А 7 августа еще один претендент на медали, «Динамо», сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

«Ахмат» – «Зенит»

Питерцы начали сезон с уверенного домашнего разгрома «Спартака» (4:0) в Суперкубке России. Но в чемпионате стартовали с упущенной выездной победы над «Химками» (1:1), причем по моментам подмосковный клуб скорее был ближе к выигрышу, чем «Зенит». Однако, по двум следующим соперникам команда Сергея Семака прошлась катком — разгромив дома «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0).

Сейчас сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав со «Спартаком» и ЦСКА по семь очков, но опережая их по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Ахмат» стартовал с обидной домашней ничьи со «Спартаком» (1:1). Подопечные Андрея Талалаева, играя в большинстве весь второй тайм, серьезно превзошли соперника по моментам, но красно-белые спаслись в концовке игры, когда Виктор Мозес дальним ударом сравнял счет. Затем грозненцы одержали дома волевую победу над «Факелом» (2:1), а в последнем туре проиграли в гостях «Сочи» (1:2).

— Можно сказать, что ничья с «Химками» была разовой осечкой, — поделился мнением с «Известиями» главный тренер «Зенита-2», экс-капитан основной питерской команды Владислав Радимов. — «Зенит» набрал хорошую форму и сейчас на ходу. «Ахмат» хорошо играл со «Спартаком» в первом туре и в очередной раз показал, что в Грозном не бывает просто ни одной команде. «Зенит» здесь не исключение. Поэтому жду упорной игры. Не думаю, что будет такой же крупный счет, как был у команды в играх с «Локомотивом», «Крыльями» и «Спартаком». Все-таки те матчи были дома, в Питере, а в Грозном всегда тяжелее, особенно на фоне жары. Помимо мастерства «Зениту» надо будет еще характер проявить, который у команды тоже есть.

«Урал» — «Спартак»

После разгромного поражения от «Зенита» в Суперкубке казалось, что «Спартак» ждет слабый старт и в чемпионате. Но пока подопечные Гильермо Абаскаля держатся в лидирующей группе. Причем, если их игра в Грозном оставляла желать лучшего, и ничья с «Ахматом» во многом — следствие удачи и индивидуального мастерства Мозеса, то далее последовали две разгромные победы со счетом 4:1 — в гостях над «Краснодаром» и дома над «Оренбургом».

При этом важно оговориться, что победа над «быками» сопровождалась громким судейским скандалом, когда при счете 0:0 и игровом преимуществе «Краснодара» арбитр Кирилл Левников удалил защитника хозяев Александра Черникова. А «Оренбург» только вернулся в РПЛ и пока не всегда соответствует уровню турнира.

При этом для «Урала» матч будет иметь особое значение, так как подопечные Игоря Шалимова остаются на последнем месте, проиграв в гостях ЦСКА (0:2) и «Оренбургу» (0:3), а в последнем туре уступив на своем поле «Краснодару» (1:3), где также не обошлось без судейского скандала. Пенальти, с которого в ворота «Урала» был забит третий гол, уже признан ЭСК РФС ошибочным.

— У «Урала» ситуация безвыходная — он должен побеждать, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Состав у «Спартака», конечно, сильнее, но проблемы в обороне все равно очевидны. Главное, чтобы судьи работали хорошо. А не как в случае с выдуманным пенальти в игре «Урала» с «Краснодаром». Он ничего не решал, поэтому особенно не понятно, зачем такие ставить. Но сейчас не должны нагло судить в пользу «Спартака». Так что взять ничейку у «Урала» возможность есть. У всех такая эйфория от двух разгромных побед красно-белых, но давайте говорить честно: пока команда обыграла только вернувшийся в РПЛ «Оренбург» и при помощи Левникова взял верх над «Краснодаром». В матче с которым все шло в пользу «Краснодара» до того момента, как судья стал выступать в красно-белой футболке.

ЦСКА – «Факел»

Подавляющее преимущество по моментам в стартовом матче с «Уралом» (2:0) и убедительный разгром «Сочи» (3:0) дали основание для ожиданий, что ЦСКА бросит вызов «Зениту» в чемпионской гонке. Первый тайм выездной игры с «Пари Нижний Новгород» тоже наводил на эти размышления. Армейцы вели 2:0, но после перерыва провалили игру и позволили сопернику спастись (2:2).

Теперь к подопечным Владимира Федотова едет новичок РПЛ «Факел». Он почти не поменял состав по сравнению с первой лигой, но показывает симпатичный футбол, не уступая по игре старожилам премьер-лиги. Так была добыта выездная ничья с «Краснодаром» (2:2), потом в равной игре случилось поражение от «Ахмата», а в прошлом туре в первом матче в Воронеже команда Олега Василенко добилась яркой ничьей с «Динамо» (3:3).

— Пока трудно говорить о перспективах ЦСКА, нужно время, чтобы они стабилизировали свою игру, — заявил Владислав Радимов. — Они провели два хороших матча, потом допустили ошибку в Нижнем Новгороде, но все зависит от того, как быстро впишутся в игру новички, которых сейчас приобретает клуб. Усиление еще нужно. Только после него мы сможем оценить, на что способны армейцы. При этом против «Факела» им будет непросто — очень уж неплохо выглядели воронежцы с тем же «Динамо».

«Краснодар» – «Локомотив»

«Железнодорожники», которые рассчитывали побороться за медали, провалили старт. Две домашние ничьи с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2) и выездной разгром от «Зенита» (0:5) отправили «Локо» вниз турнирной таблицы.

«Краснодар» еще с весны играет почти полностью российской молодежью и концовку прошлого сезона провел на очень приличном уровне. Старт нынешнего чемпионата у него не задался, но победа над «Уралом» позволила поправить положение в таблице.

— Если «Локомотив» продолжит играть так же, как во втором тайме в Питере, то шансов в Краснодаре у него мало, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Очень уж бесхарактерной пока выглядит команда. Вроде неплохо играет отрезками, но, стоит пропустить один-два гола, как было с «Зенитом», так сразу разваливается. Конечно, «Краснодар» будет послабее питерцев, но тоже обладает хорошо поставленной игрой, чтобы создать «Локомотиву» проблемы.

«Крылья Советов» – «Динамо»

Ярко проведший прошлый сезон самарский клуб нынешний чемпионат начал с выездной победы над «Оренбургом» (4:2), но потом провалился в Питере против «Зенита» (0:3), а в последнем туре не без труда добился домашней ничьей с «Торпедо» (1:1), для которого это было первое очко после возвращения в РПЛ.

Теперь «Крылья» примут действующего бронзового призера «Динамо», которое при существенных кадровых проблемах сыграло дома вничью с «Ростовом» (1:1), потом разгромило «Торпедо» (4:0), а в последней игре обидно упустило победу над «Факелом» (3:3).

— Пока обе команды ищут свою игру после успешного прошлого сезона, переживая кадровые проблемы, — резюмировал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Они потеряли немало игроков основы за последние полгода, поэтому ожидаемо имеют игровые проблемы, особенно в обороне. Тем более, «Динамо» сейчас перестраивается с приходом нового главного тренера. Это делает матч в Самаре довольно непредсказуемым. Многое будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок.

В предстоящем туре РПЛ пройдет еще три матча. 7 августа столичное «Торпедо» сыграет с «Химками», «Ростов» примет «Оренбург», а «Сочи» в родных стенах встретится с «Пари Нижний Новгород».