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США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти

Замминистра финансов Адейемо заявил о беспокойстве ростом цен из-за ограничения доступа к нефти РФ
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Рост цен на нефть из-за ограничения доступа к российскому сырью с 5 декабря вызывает беспокойство у США. Об этом 25 августа рассказал Reuters замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.

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Он также сообщил, что провел в Индии переговоры с официальными лицами страны и представителями частного бизнеса об ограничении цен на российскую нефть.

24 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия предложила ряду азиатских стран долгосрочные контракты на поставки нефти с большой скидкой, для того чтобы противодействовать инициативе стран G7 по установлению потолка цен на энергоресурсы.

20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя идею G7 установить предельную цену на российскую нефть, сообщил, что Россия не станет продавать нефть себе в убыток, и предупредил, что при введении лимитов нефтяной рынок выйдет из хрупкого равновесия и испытает шок. В результате котировки резко взлетят, чего так боятся инициаторы введения потолка цен на российское топливо, отметил замглавы МИДа.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тема ограничений цен на российскую нефть продолжает обсуждаться в рамках G7. Шольц отметил, что работа над этим ведется очень интенсивно.

27 июля агентство Reuters сообщило, что страны группы G7 намерены к 5 декабря ввести потолок цен на нефть из России. Отмечалось, что лидеры G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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