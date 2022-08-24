Bloomberg сообщило о возможных скидках для Азии на российскую нефть

Россия предложила ряду азиатских стран долгосрочные контракты на поставки нефти с большой скидкой для того, чтобы противодействовать инициативе Запада по установлению потолка цен на энергоресурсы. Об этом 24 августа рассказало агентство Bloomberg.

Страны Запада, прорабатывая вопрос введения лимита цен на энергоресурсы, стремятся к тому, чтобы убедить азиатские страны присоединиться к их инициативе, так как в противном случае она не будет иметь успеха, отмечает издание.

Однако Азия заняла нейтральную позицию в этом вопросе и не спешит принять предложение «большой семерки» (G7). К примеру, индийские власти высказались против введения потолка цен на нефть, так как опасаются ущерба собственной промышленности из-за действий стран .

В противовес политике Запада Россия хочет предложить Азии долгосрочные соглашения на поставку нефти, что позволит Москве перераспределить поставки тех углеводородов, от которых отказалась Европа из-за принятых ограничений, рассказал собеседник Bloomberg из числа западных чиновников.

Кроме того, агентство приводит сообщение министра туризма Индонезии Сандиага Уно, который рассказал о предложении России продавать его стране нефть «по цене, которая на 30% ниже, чем на международном рынке». Однако политик отметил, что Джакарта заинтересована предложением Москвы, но по нему возникли разногласия из-за угрозы эмбарго со стороны США.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тема ограничений цен на российскую нефть продолжает обсуждаться в рамках G7. Шольц отметил, что работа над этим ведется очень интенсивно.

27 июля агентство Reuters сообщило, что страны группы G7 намерены к 5 декабря ввести потолок цен на нефть из России. Отмечалось, что лидеры G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя идею G7 установить предельную цену на российскую нефть, сообщил, что Россия не станет продавать нефть себе в убыток и предупредил, что при введении лимитов нефтяной рынок выйдет из хрупкого равновесия и испытает шок. В результате котировки резко взлетят, чего так боятся инициаторы введения потолка цен на российское топливо, отметил замглавы МИДа..

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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