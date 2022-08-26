Производитель БПЛА Bayraktar исключил поставку своей техники в Россию

Турецкая компания Baykar Makina не планирует поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Россию. Об этом 26 августа рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар в беседе с «Би-би-си».

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — ответил он на вопрос о возможной продаже Bayraktar для нужд ВС РФ.

Байрактар также добавил, что компания под его управлением находится «полностью на стороне Украины» и никакие деньги не заставит их изменить свою позицию.

Ранее, 12 августа, Байрактар заявил о старте строительства завода по производству беспилотников компании Baykar Makina на территории Украины.

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что завершение строительства завода Bayraktar на Украине невозможно из-за проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Россия не допустит, чтобы заработало предприятие, направленное против нее.

9 августа украинский посол в Турции Василий Боднар предупредил, что на строительство завода уйдет несколько месяцев, а запустят его только в конце 2023 года.

За день до этого Боднар сообщил, что владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта. Кроме того, дипломат уточнил, что Киев договорился с представителями компании Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании беспилотных летательных аппаратов.

В ответ на информацию о возведении завода по производству БПЛА на Украине официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что он попадет под тему демилитаризации.