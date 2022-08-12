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В СФ отреагировали на строительство завода по производству БПЛА Bayraktar

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Фото: ТАСС/Zuma
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Завершение строительства завода Bayraktar на Украине невозможно из-за проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Россия не допустит, чтобы заработало предприятие, направленное против нее, заявил в пятницу, 12 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Даже в случае если у Турции и Украины получится завершить возведение объекта, производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по словам члена Совфеда, будет невозможно, так как Россия занимается демилитаризацией, то есть уничтожает военные объекты.

«Это будет украинский завод, а не турецкий. А если это украинский завод, то это завод, который является целью для атаки со стороны Российской Федерации», — предупредил Цеков в беседе с Lenta.ru.

Ранее в этот же день генеральный директор турецкой корпорации Baykar Makina по производству БПЛА Халук Байрактар заявил о старте строительства завода на территории Украины.

По его словам, на территории завода помимо производственных отделов будут функционировать исследовательский центр и центр передового производства. Их строительство также уже началось.

Отмечается, что на украинском заводе также будут производиться Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

9 августа украинский посол в Турции Василий Боднар предупредил, что на строительство завода уйдет несколько месяцев, а запустят его только в конце 2023 года.

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