На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar

Генеральный директор турецкой корпорации Baykar Makina по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Халук Байрактар в пятницу, 12 августа, заявил о старте строительства завода на территории Украины, передает УНИАН.

«Мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение <...> Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас», — процитировало агентство Халука Байрактара.

По его словам, на территории завода, помимо производственных отделов, будут функционировать исследовательский центр и центр передового производства. Их строительство также уже началось.

Отмечается, что на украинском заводе также будут производиться Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

9 августа украинский посол в Турции Василий Боднар предупредил, что на строительство завода уйдет несколько месяцев, а запустят его только в конце 2023 года.

За день до этого Боднар сообщил, что владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта. Кроме того, дипломат уточнил, что Киев договорился с представителями компании Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании беспилотных летательных аппаратов.

В ответ на информацию о возведении завода по производству БПЛА на Украине официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что он попадет под тему демилитаризации.