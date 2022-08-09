На Украине назвали сроки запуска завода по производству турецких беспилотников

Строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Об этом 9 августа сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар.

«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Накануне Боднар сообщил, что владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта. Кроме того, посол уточнил, что Киев договорился с представителями компании Baykar Makina об использовании деталей отечественного производства при создании беспилотных летательных аппаратов, пишет kp.ru.

Украинский министр обороны Алексей Резников 28 июня заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины. Тогда он отмечал, что украинская сторона заказала у турецкого производителя 10 аппаратов.

В тот же день турецкая компания Baykar Makina сообщила о планах передать вооруженным силам Украины три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

В Кремле заявили, что завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации, пишет RT.