Британский пенсионер жестко раскритиковал Джонсона за помощь Украине

Британцы не должны терпеть рост цен на фоне помощи Лондона Киеву, которую предоставляет правительство королевства под руководством врио премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом 25 августа в эфире радиостанции LBC заявил пенсионер, представившийся Питером, пишет издание Express.

«Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает £150 000 (10,5 млн рублей. — Ред.) в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере £730 (51,5 тыс. рублей) в месяц», — сказал он.

Мужчина отметил, что в холодные месяцы он будет вынужден включить отопление, поэтому придется голодать. При этом у пенсионера высокий уровень сахара и холестерина, но Джонсону «наплевать, что тысячи таких же граждан будут голодать».

Пенсионер раскритиковал аргумент Джонсона о том, что нынешний кризис стоимости жизни — это цена, которую Великобритания и Европа должны терпеть за действия России.

Комментарии прозвучали после того, как Джонсон во время своего визита в Киев в День независимости Украины предоставил Киеву дополнительный пакет военной помощи в размере £54 млн. В пакет, в частности, войдут беспилотные разведывательные и ракетные комплексы для вооруженных сил.

24 августа британцы раскритиковали слова политика о продолжении поддержки Украины. Помощь Киеву многие расценили как ограбление налогоплательщиков.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.