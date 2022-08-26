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ВСУ покинули позиции в Новомихайловке и Дибровном

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Военнослужащие 53-й и 93-й механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), понеся значительные потери, сбежали со своих позиций в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом заявили 26 августа в Минобороны РФ.

«В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений ВСУ в Новомихайловке ДНР и в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», — сообщил на брифинге представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В ведомстве также сообщили об уничтожении хранилища с топливом и пяти оружейных складов. Также известно, что Воздушно-космические войска (ВКС) России поразили за сутки девять пунктов управления.

Также ранее в пятницу сообщалось, что ВС РФ ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 националистов.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

В тот же день директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в колонке для американской газеты The Hill указал, что состояние личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) остается важнейшей проблемой киевского командования. Союзники Киева должны позаботиться о выводе украинских солдат с передовой для обучения и оздоровительного отдыха, а затем о возвращении их на линию фронта, считает колумнист.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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