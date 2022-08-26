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Директор Центра разведки Хумински назвал важнейшую проблему ВСУ

Директор Центра разведки Хумински назвал состояние личного состава важнейшей проблемой ВСУ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Состояние личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) остается важнейшей проблемой киевского командования. Об этом 24 августа написал в колонке для американской газеты The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

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«Важнейшая проблема <…> — несомненно, личный состав. <…> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», — отметил он.

По словам Хумински, мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава становятся для Запада серьезной проблемой. Союзники Киева должны позаботиться о выводе украинских солдат с передовой для обучения и оздоровительного отдыха, а затем о возвращении их на линию фронта, считает колумнист.

Ранее, 23 августа, один из сражающихся на херсонском направлении украинских военных рассказал, что некоторые его сослуживцы не выдерживают огневой мощи российской армии и дезертируют, позволяя Вооруженным силам РФ занимать новые позиции. По его словам, иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения, оголяя участки длиной в километры.

До этого, 17 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат. Он отметил, что укомплектованность бригады личным составом составляет менее 50%.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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