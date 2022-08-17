В Соледаре в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 17 августа официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник несет значительные потери. В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении», — заявил Конашенков.

Также, по данным МО РФ, укомплектованность бригады личным составом составляет менее 50% от общего числа.

13 августа сложившие оружие военнослужащие ВСУ рассказали, почему сдались в плен и больше не хотят воевать на стороне Киева. В частности, из-за нежелания в дальнейшем воевать против своих братьев и против людей в целом.

Некоторые негативно относятся к действующей киевской власти.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.

В конце июня репортер CBC News Нил Хауэр в своей статье рассказал о том, как руководство Украины предало своих солдат на восточном фланге в Донбассе и оставило умирать. По словам военнослужащих, несмотря на поставки тысяч единиц западной военной техники, никто из них ее так и не увидел.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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