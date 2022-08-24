Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Происшествия
Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Общество
В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона
Экономика
Айфоны последней модели подешевели на 30%
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре
Мир
Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса
Мир
В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги
Мир
В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила
Сюжет:

Украинский боевик рассказал о массовом бегстве сослуживцев

Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики массово бегут с поля боя из-за российских артобстрелов, что позволяет военным РФ вклиниваться в позиции националистов. Об этом 23 августа рассказало издание «Страна.ua», беседовавшее с радикалами.

Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

«Не все люди выдерживают — некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом. К сожалению, иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения... И оголяют целые участки длиной в километры», — рассказали националисты изданию.

Наименее стойкими к моральному шоку являются подразделения так называемой «территориальной обороны» (ТРО) Украины, а потому они считаются наименее боеспособными.

«Бригады ТРО считаются самими ненадежными среди тех, кто держит позиции. У них много случайных людей, которые после 24 февраля записались в тероборону, воображая, что <этот конфликт> будет похож на Майдан или <карательную операцию Украины против Донбасса>, а российские танки можно подбить коктейлем Молотова», — констатируют собеседники издания.

Националисты рассказали о том, что российские военные активно используют разведку, в том числе с применением дронов, для ударов по противнику, а также быстро учатся на поле боя, за счет чего действуют эффективно.

Также они отметили отметили, что украинские боевики испытывают большие проблемы со снабжением, в то время, как у российской армии нет подобных затруднений. Особенно большой дефицит националисты испытывают в боевой технике и снарядах к артиллерии советского образца.

В тот же день издание Le Figaro опубликовало беседу с украинскими националистами, в которой те описали бои с российскими военными как «ад». В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов. Кроме того, они поведали о том что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок Cesar и реактивных систем залпового огня HIMARS и констатировали большие потери с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022