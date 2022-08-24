Украинский боевик рассказал о массовом бегстве сослуживцев

Украинские боевики массово бегут с поля боя из-за российских артобстрелов, что позволяет военным РФ вклиниваться в позиции националистов. Об этом 23 августа рассказало издание «Страна.ua», беседовавшее с радикалами.

«Не все люди выдерживают — некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом. К сожалению, иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения... И оголяют целые участки длиной в километры», — рассказали националисты изданию.

Наименее стойкими к моральному шоку являются подразделения так называемой «территориальной обороны» (ТРО) Украины, а потому они считаются наименее боеспособными.

«Бригады ТРО считаются самими ненадежными среди тех, кто держит позиции. У них много случайных людей, которые после 24 февраля записались в тероборону, воображая, что <этот конфликт> будет похож на Майдан или <карательную операцию Украины против Донбасса>, а российские танки можно подбить коктейлем Молотова», — констатируют собеседники издания.

Националисты рассказали о том, что российские военные активно используют разведку, в том числе с применением дронов, для ударов по противнику, а также быстро учатся на поле боя, за счет чего действуют эффективно.

Также они отметили отметили, что украинские боевики испытывают большие проблемы со снабжением, в то время, как у российской армии нет подобных затруднений. Особенно большой дефицит националисты испытывают в боевой технике и снарядах к артиллерии советского образца.

В тот же день издание Le Figaro опубликовало беседу с украинскими националистами, в которой те описали бои с российскими военными как «ад». В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов. Кроме того, они поведали о том что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок Cesar и реактивных систем залпового огня HIMARS и констатировали большие потери с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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