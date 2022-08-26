14-летняя девочка пропала в Красноярске

В Красноярске пропала 14-летняя школьница. Девочку разыскивают уже два дня. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

«Диана Буровых 24 августа в 7:30 ушла из дома на улице Тотмина, после чего исчезла. Поисками девочки занимаются родные, волонтеры и полицейские», — говорится в сообщении.

Известно, что подросток была одета в клетчатую серо-белую рубашку с длинными рукавами, темные штаны и красно-белые кроссовки с черными полосами.

В качестве примет указаны ее рост — 160 см, и нормальное телосложение.

Информацию о местонахождении девушки просят сообщать в полицию.