14-летняя девочка пропала в Красноярске
В Красноярске пропала 14-летняя школьница. Девочку разыскивают уже два дня. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».
«Диана Буровых 24 августа в 7:30 ушла из дома на улице Тотмина, после чего исчезла. Поисками девочки занимаются родные, волонтеры и полицейские», — говорится в сообщении.
Известно, что подросток была одета в клетчатую серо-белую рубашку с длинными рукавами, темные штаны и красно-белые кроссовки с черными полосами.
В качестве примет указаны ее рост — 160 см, и нормальное телосложение.
Информацию о местонахождении девушки просят сообщать в полицию.