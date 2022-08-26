FA сообщил о поддержке папой римским позиции России по ситуации в Донбассе

Папа римский Франциск поддерживает точку зрения России по части причин конфликта вокруг Украины. Об этом написал журнал Foreign Affairs.

«На международном уровне утверждения [президента России Владимира] Путина о НАТО и опосредованных войнах с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до Папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что <спецоперация по защите Донбасса> «возможно, каким-то образом была спровоцирована», — отметили обозреватели.

Кроме того, авторы эссе признали, что антироссийские санкции не возымели эффекта, ожидаемого Западом — им не удалось спровоцировать коллапс российской экономики и заставить Россию отказаться от спецоперации. Не удалась и дипломатическая изоляция Москвы: поддержать антироссийскую политику согласились в основном Запад и зависимые от него страны.

Сами же западные государства в ближайшее время столкнутся с кризисом единства из-за конфликта вокруг Украины, поскольку внутренние проблемы и политическая борьба могут изменить позицию многих из них, в том числе и США, заключили в издании.

5 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН назвал конфликт вокруг Украины «прокси-войной» Запада против России. Он подчеркнул, что западные страны готовились к экономической конфронтации с Москвой задолго до начала спецоперации в Донбассе, о чем свидетельствует скорость и синхронность, с которой они согласовали и начали воплощать в жизнь санкции против России.

4 мая газета Junge Welt выпустила статью, в которой рассказала о мотивах помощи Соединенных Штатов Украине в контексте спецоперации по защите Донбасса. Главной целью этой помощи авторы материала считают желание ослабить Россию, чтобы она не мешала стратегическому продвижению западных стран.

7 апреля военный обозреватель Huanqui Ван Цян уличил США в применении «прокси-стратегии» против России в Донбассе. Как отмечает журналист, Соединенные Штаты много лет накачивали Киев оружием и финансовыми средствами, чтобы «разжечь огонь у порога России», а сама страна стала для Вашингтона «разменной монетой». Подобная стратегия подразумевает косвенное участие США в конфликте как «державы-провокатора».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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