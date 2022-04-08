Украина никогда не будет для США «кровоточащей раной», именно поэтому она стала для Вашингтона «разменной монетой» в геополитической игре. Такое мнение выразил в четверг, 7 апреля, военный обозреватель Huanqui Ван Цян.

Как отмечает журналист, Соединенные Штаты много лет накачивали Киев оружием и финансовыми средствами, чтобы «разжечь огонь у порога России», а совсем недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о намерении поставить Украине тяжелое вооружение (артиллерию, системы береговой обороны). Подобная, как ее характеризует автор материала, «прокси-стратегия» подразумевает косвенное участие в конфликте, которое в случае с США и Украиной проявляется в поддержке в военной сфере с американской стороны.

В целом подобный подход, считает автор, приведет к обострению конфликта вокруг Украины. По сути США являются «державой-провокатором», которая пытается сохранить и расширить свою гегемонию, причем с минимальными затратами.

В настоящее время Штаты разжигают огонь прямо около Российской Федерации. По мнению обозревателя, замыслы США доминировать в мире не исчезли с ослаблением их силы, и Украина очень удачно подходит для испытания этих методов.

Ранее хорватский аналитик Зоран Метер привел четыре стратегические ошибки Соединенных Штатов, цену за которые платит весь мир. Самой главной ошибкой, полагает эксперт, стала упущенная возможность нормализовать отношения с Россией после распада СССР. Причем это произошло по вине США, которые пытались раздробить РФ, считая, что так ей будет легче управлять.

Ранее, 7 апреля, обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн высказал мнение, что Соединенные Штаты являются главными интриганами XXI века, а их цель — разделить и ослабить Россию. По его словам, обострение ситуации вокруг Украины представляет собой новую американскую ловушку, организованную для поглощения России и контроля над Европой. При этом США сохраняют абсолютную гегемонию в мире.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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