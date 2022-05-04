Президент США Джо Байден желает ослабить Россию, чтобы она не мешала стратегическому продвижению западных стран. Для достижения этой цели Штаты используют Украину. Об этом пишет Junge Welt в среду, 4 мая.

«США накачивают Украину деньгами и оружием, фактически превращая страну в финансовую колонию Запада», — подчеркивает автор материала.

Отмечается, что украинской власти удобно играть отведенную ей роль, а представители Киева вновь заводят разговоры о вступлении в НАТО.

«Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила испанской газете, что Киев придерживается цели членства в НАТО. В результате договоренность с Россией, которая казалась близкой, была дезавуирована украинской стороной», — говорится в статье.

В материале также отмечается, что Соединенные Штаты стараются убедить Украину не прекращать боевые действия и поставляют оружие Киеву. Журналист заявил, что США действуют в личных интересах, так как их промышленность на данный момент получает большие заказы.

15 апреля Следственный комитет РФ отметил, что вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Позже в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Она отметила, что Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения, дестабилизируя обстановку в регионе.

16 марта китайская газета Global Time заявила, что конфликт на территории Украины был во многом спровоцирован действиями Североатлантического альянса из-за расширения на восток. В материале отмечалось, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с ним против России.

Западные страны продолжают отправлять оружие на Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса, после чего закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. В текущий момент она носит статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».