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Небензя назвал ситуацию вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада с РФ

Постпред РФ при ООН Небензя назвал ситуацию вокруг Украины прокси-войной Запада против России
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Заседание ООН
Фото: TASS/EPA/JASON SZENES
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Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, — это прокси-война коллективного Запада с Россией. С таким заявлением в четверг, 5 мая, выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале организации.

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«Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — сообщил политик.

В тот же день Небензя заявил, что Запад готовился к экономическому конфликту с Россией задолго до начала спецоперации по защите Донюасса. У российской стороны нет сомнений в том, что скорость, с которой был «запущен маховик» экономического противостояния, является свидетельством заблаговременной подготовки к конфронтации.

4 мая газета Junge Welt выпустила статью, в которой рассказала о мотивах помощи Соединенных Штатов Украине в контексте спецоперации по защите Донбасса. Главной целью этой помощи авторы материала считают желание ослабить Россию, чтобы она не мешала стратегическому продвижению западных стран.

В тот же день издание The Hill обратило внимание на то, что усилением антироссийской риторики Америка затрудняет урегулирование кризиса вокруг Украины. Вместо содействия дипломатическому пути решения кризиса Вашингтон делает провокационные заявления, которые могут привести к эскалации конфликта, отмечают в The Hill.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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