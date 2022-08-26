Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

Автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Потенциальным покупателем площадки может стать дилер «Автодом», сообщила газета «Коммерсант» в пятницу, 26 августа, со ссылкой на источники.

По данным информаторов издания, площадка в подмосковном Есипово, принадлежащая «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», выставлена на продажу. Другой источник сообщил: сделка по продаже завода — на заключительной стадии, покупатель — российский дилер.

Эксперты добавили: в случае продажи завода, покупатель вряд ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

В июле стало известно, что Mercedes-Benz рассматривает новый формат своего присутствия в России путем продажи имущества дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Среди потенциальных претендентов назывались дилерские компании «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

В конце июля компания Mercedes-Benz подсчитала ущерб от разрыва экономических связей с Россией. Из-за остановки производства и поставок автомобилей в Россию компания потеряла €1,4 млрд.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Решение было принято в контексте проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с «КамАЗом». При этом сообщалось, что концерн Mercedes-Benz, дочерним предприятием которого является Daimler Truck, также якобы проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в «КамАЗе». В апреле представитель Daimler Truck не подтвердил эту информацию.