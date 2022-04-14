Daimler Truck и Mercedes-Benz не подтвердили продажу доли в КамАЗе

Концерн Daimler AG не подтвердил факт переговоров с российским «Ростехом» о приобретении его акционной доли в КамАЗе (15%). Об этом сообщил представитель Daimler Truck 14 апреля.

«Мы не можем подтвердить это сообщение. Насколько нам известно, переговоры с «Ростехом» не ведутся», — уточнил представитель концерна Reuters.

Накануне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о том, что российский гигант ведет переговоры о покупке акций КамАЗа, принадлежащих транснациональному автомобильному концерну со штаб-квартирой в Германии.

Напомним, «Ростех» владеет 49,9% акций КамАЗа, доля компании Mercedes-Benz — 15%. Остальные 20,81% принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Автоинвест». Mercedes-Benz AG (ранее носившая имя Daimler AG) приобрела 15% акций КамАЗа у Daimler Truck в сентябре 2021 года. После выделения Daimler AG была переименована в Mercedes-Benz AG.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Так, Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с КамАЗом.

При этом сообщалось, что концерн Mercedes-Benz, дочерним предприятием которого является Daimler Truck, также якобы проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в КамАЗе.