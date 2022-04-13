Ростех ведет переговоры с Daimler AG о покупке его доли в «КамАЗе»

«Ростех» начал переговоры с немецким концерном Daimler AG о приобретении его акционной доли в «КамАЗе» (15%). Об этом сообщил журналистам в среду, 13 апреля, глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Ведем переговоры», — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Так, Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с «КамАЗом».

При этом концерн Mercedes-Benz, дочерним предприятием которого является Daimler Truck, также проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в «КамАЗе».

Ранее 11 апреля о приостановке выпуска своих автомобилей в России заявили, в свою очередь, в японской Mitsubishi Motors, собиравшей на заводе в Калуге модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

До этого 29 марта французский производитель автомобилей Renault, 68%-ной долей акций которого тоже владеет корпорация «Ростех», также начал рассмотрение передачи своей доли в российском «АвтоВАЗе» в качестве способа выхода из страны.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля глава государства объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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