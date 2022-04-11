Прямой эфир
Интернет
Meta продлила разрешение на призывы к насилию в отношении россиян
Политика
Канцлер Австрии прибыл в Москву
Мир
Макрон выиграл в первом туре президентских выборов во Франции
Мир
Лавров заявил о цели спецоперации покончить с доминированием США в мире
Экономика
Минфин России сообщил о росте объема ФНБ
Туризм
Дания и Швеция возобновили оформление виз россиянам
Мир
Посол Франции сообщил о прибытии французских жандармов на Украину
Общество
Синоптик сообщил об исчезновении постоянного снежного покрова в Москве
Мир
В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам
Общество
СК РФ возбудил новые дела по фактам обстрелов Донбасса 9 и 10 апреля
Мир
Хорватия вышлет 24 сотрудника посольства России
Сюжет:

Mitsubishi приостановила производство автомобилей в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге. Это следует из сообщения пресс-службы японской компании от 8 апреля.

Сборка в помощь: названы способы обойти запрет на импорт иномарок
Эксперты рассказали, как теперь будут ввозить автомобили из Америки и Европы

«Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге в России до дальнейшего уведомления. Из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставка запчастей в Россию приостановлены с марта», — говорится в сообщении.

На заводе в Калуге собирали Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Поставки комплектующих для производства прекратились в марте, однако некоторое время завод работал за счет имеющихся запасов.

24 марта компания Renault приостановила свою деятельность в России. Производитель остановил сборку автомобилей на заводе в Москве.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Так, Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с КамАЗом.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022