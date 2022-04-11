Mitsubishi приостановила производство автомобилей в России

Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге. Это следует из сообщения пресс-службы японской компании от 8 апреля.

«Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге в России до дальнейшего уведомления. Из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставка запчастей в Россию приостановлены с марта», — говорится в сообщении.

На заводе в Калуге собирали Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Поставки комплектующих для производства прекратились в марте, однако некоторое время завод работал за счет имеющихся запасов.

24 марта компания Renault приостановила свою деятельность в России. Производитель остановил сборку автомобилей на заводе в Москве.

В конце февраля — начале марта некоторые заграничные автоконцерны объявили о приостановках поставок машин в Россию, остановке локальных производств или выходе из капитала совместных с российскими компаниями проектов. Так, Daimler Truck заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с КамАЗом.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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