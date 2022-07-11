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Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Компания Mercedes-Benz рассматривает новый формат своего присутствия в России путем продажи имущества дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Среди потенциальных претендентов называют дилерские компании «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Об этом сообщила 11 июля газета «Коммерсант».

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Российский завод автомобильной компании в сделку не входит, к тому же он сейчас не работает. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, отмечает издание. Подобная схема широко применялась у европейских брендов в самом начале выхода на российский автомобильный рынок в 1990-х годах.

Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем подмосковном заводе. Параллельно с этим компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

4 июля «Известия» сообщили, что российский премиальный бренд Aurus показал на выставке «Иннопром-2022» водородный седан с запасом хода 600 км. Автомобиль оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде. Машина имеет полный привод, емкость батареи составляет 100 кВт/ч. Разгон до 100 км/ч составляет 4 секунды.

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