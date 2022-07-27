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Mercedes-Benz оценил ущерб от разрыва экономических связей с Россией

Mercedes-Benz оценил потери после снижения сотрудничества с Россией в 1,4 млрд евро
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Mercedes-Benz оценил ущерб от остановки производства и поставок автомобилей в Россию в €1,4 млрд. Об этом 27 июля сообщила газета «Коммерсант», которая ознакомилась с квартальным отчетом концерна.

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Согласно отчетности, по итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль компании сократилась на 16%, до €6,6 млрд, а по итогам II квартала текущего года на 13,6%, до €3,107 млрд.

Издание уточнило, что в июле 2022 года Mercedes-Benz пересматривала формат своего присутствия в России. Компания хотела изыскать возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из крупных дилеров.

Примечательно, что на построенный в России завод марки правила сделки не распространятся, так как он не работает, как и большинство зарубежных автоконцернов, решивших закрыть производство в России.

Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на российский рынок в 1990-е годы, отметило издание.

«Коммерсант» напомнил, что в марте 2022 года Mercedes-Benz объявила о приостановке производства в России и поставок легковых и малотоннажных машин.

26 июля компания Mercedes-Benz Trucks показала серийную модель коммерческого грузовика на электротяге еЕconic. Это второй после eActros серийный электрогрузовик. eEconic e300 оснащен батарейными блоками, имеющими суммарную емкость в 336 кВт•ч. Запас хода машины с грузом заявлен на уровне 100–150 км.

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