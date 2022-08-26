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В Пентагоне рассказали об обеспокоенности затратами на Украину

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Victoria Miller
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Ио генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции. Об этом О'Доннелл сообщил 25 августа в интервью агентству Bloomberg.

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Инспектор отметил, что находится «в состоянии повышенной готовности» из-за того, что может обнаружить среди 7,8 тыс. контрактов на общую сумму в $2,2 млрд признаки хищений и злоупотреблений.

Вместе с эффективностью бухгалтерского учета инспектора также интересует процесс доставки материальной помощи украинским боевикам. Так, О'Доннелл поддержал проведения перепроверки поставок оружия и выразил сомнения в том, что украинские ведомства, занимающиеся обеспечением неонацистов, не подвержены коррупции. Особое его беспокойство вызывает тот факт, что украинские чиновники ведут документооборот в физическом, а не электронном виде, что не способствует прозрачности в вопросе приемки оружия.

«Я не думаю, что они достаточно точны [при учете поступающего вооружения]», — подытожил О'Доннелл.

22 августа газета Politico написала о том, что США могут тайно передавать Украине больше оружия, чем сами заявляют. Как отметило издание, власти Соединенных Штатов умолчали, в частности, о поставках управляемых артиллерийских снарядов Excalibur и противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета»

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

21 июля представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины.

11 июля участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке.

До этого, 5 июля, Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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