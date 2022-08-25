В Совфеде оценили судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников

Жители стран Прибалтики рано или поздно «снесут» своих руководителей после уничтожения памятников воинам-освободителям. Об этом 25 августа заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Народ Прибалтики рано или поздно снесет всех политиков, которые подняли руку на уничтожение 79-метрового обелиска памятника Освободителям, который был установлен в Риге в знак глубочайшей благодарности жителей за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками», — написала политик в Telegram-канале.

Как полагает Ковитиди, «кощунственные действия анло-американцев и их прихвостней», которые направлены на переписывание истории, вызывают заслуженное осуждение и «обоснованное отторжение их извращенной и прогнившей системы ценностей».

Ранее в четверг в Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям. После предварительной подготовки, 79-метровая конструкция была повалена на землю в парке Победы. Известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка, а водоем осушат.

Посольство России в Латвии заявило, что латвийские власти объявили «войну» объектам исторической памяти, чем провоцируют Россию на полномасштабное противостояние в мемориальной сфере.

24 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Днем ранее по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.