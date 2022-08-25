Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам

Латвийские власти объявили «войну» объектам исторической памяти, чем провоцируют Россию на полномасштабное противостояние в мемориальной сфере. Такое заявление 25 августа сделало посольство РФ в республике.

«Местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в поселке Рудбаржи. Об этом нас недавно уведомил МИД Латвии», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

В посольстве указали на то, что в России есть захоронения выходцев из Латвии и другие мемориальные объекты.

«До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот ящик Пандоры и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере — решать только Риге», — добавили в дипмиссии.

Ранее в этот день стало известно, что в Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка, а водоем осушат.

Снос монумента начался еще 23 августа. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала собравшимся гражданам напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

На следующий день посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей республики отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для РФ и для всех россиян форме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.