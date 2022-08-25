Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил Мадрид в невыполнении обещаний по поставкам тяжелого оружия Киеву. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить. Я знаю, что процесс сложный, но нам нужно, чтобы всё было сделано больше и скорее», — заявил Погорельцев во время празднования Дня независимости Украины.

Дипломат заявил, что уже несколько раз передавал премьер-министру страны Педро Санчесу список желаемого вооружения, который, по его словам, не был удовлетворен ни в одной части.

Он также напомнил о переговорах по покупке у Мадрида современных танков Leopard 2A4, указав на то, что еще в апреле Санчес во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому 40 экземпляров танков.

В то же время Погорельцев сказал, что Киев предпочел бы, чтобы королевство «пожертвовало» эти боевые машины, а не продавало, как другие страны.

При этом, как заявила 2 августа министр обороны Испании Маргарита Роблес, Мадрид не будет поставлять эту технику Киеву. По ее словам, боевые машины находятся «в абсолютно плачевном состоянии». В настоящее время эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

До этого, в апреле, Испания уже отправила украинской стороне корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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