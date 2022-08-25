Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам
Мир
Вечный огонь зажгли впервые за долгое время на Саур-Могиле в ДНР
Мир
Полянский заявил о скором визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву
Мир
Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву

El Mundo: посол Украины Погорельцев обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву
0
Фото: ТАСС/Emilio Naranjo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил Мадрид в невыполнении обещаний по поставкам тяжелого оружия Киеву. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Обещанного — ждут: почему европейцы не дают Украине оружия
Объем поставленных Киеву вооружений оказался намного меньше заявленного

«Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить. Я знаю, что процесс сложный, но нам нужно, чтобы всё было сделано больше и скорее», — заявил Погорельцев во время празднования Дня независимости Украины.

Дипломат заявил, что уже несколько раз передавал премьер-министру страны Педро Санчесу список желаемого вооружения, который, по его словам, не был удовлетворен ни в одной части.

Он также напомнил о переговорах по покупке у Мадрида современных танков Leopard 2A4, указав на то, что еще в апреле Санчес во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому 40 экземпляров танков.

В то же время Погорельцев сказал, что Киев предпочел бы, чтобы королевство «пожертвовало» эти боевые машины, а не продавало, как другие страны.

При этом, как заявила 2 августа министр обороны Испании Маргарита Роблес, Мадрид не будет поставлять эту технику Киеву. По ее словам, боевые машины находятся «в абсолютно плачевном состоянии». В настоящее время эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

До этого, в апреле, Испания уже отправила украинской стороне корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022