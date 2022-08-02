Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

Испания не будет передавать Украине танки Leopard, хранящиеся на военной базе в Сарагосе. Об этом заявила 2 августа министр обороны страны Маргарита Роблес.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии. ‹...› Мы не можем их передать, потому что это был бы риск для людей», — цитирует ее газета El Mundo.

12 июля издание Infodefensa сообщило, что министерство обороны Испании готово рассматривать вопрос о возможной передаче Украине 10 танков Leopard и около 20 бронетранспортеров. Отмечалось, что эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

По данным издания, для отправки этой техники Киеву были предоставлены некоторые условия. Так, чтобы ее получить, Украине предлагалось оплатить ремонт этой техники и модернизацию на территории Испании.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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