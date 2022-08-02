Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет
Мир
ВКС России уничтожили до 250 иностранных наемников под Николаевом
Мир
ВСУ практически полностью уничтожили свой батальон мотопехотной бригады из-за отступления
Мир
Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Тайбэя
Мир
В ФРГ пообещали оказать поддержку Тайваню в случае нападения Китая
Мир
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
Сербия не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта в Косово
Мир
Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине
Политика
В Кремле указали на готовность принять приглашение Путину на саммит АТЭС
Мир
В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов
Авто
Отгрузка отечественной сельхозтехники выросла в РФ на 22%
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном
Сюжет:

Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

0
Фото: commons.wikimedia.org/Adolfobrigido
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испания не будет передавать Украине танки Leopard, хранящиеся на военной базе в Сарагосе. Об этом заявила 2 августа министр обороны страны Маргарита Роблес.

Половинчатое лишение: уничтожено уже шесть реактивных систем HIMARS
Как российская разведка находит районы дислокации американских РСЗО

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии. ‹...› Мы не можем их передать, потому что это был бы риск для людей», — цитирует ее газета El Mundo.

12 июля издание Infodefensa сообщило, что министерство обороны Испании готово рассматривать вопрос о возможной передаче Украине 10 танков Leopard и около 20 бронетранспортеров. Отмечалось, что эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

По данным издания, для отправки этой техники Киеву были предоставлены некоторые условия. Так, чтобы ее получить, Украине предлагалось оплатить ремонт этой техники и модернизацию на территории Испании.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022