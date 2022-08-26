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Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день

Может ли август этого года выйти в лидеры «знойного рейтинга» и как эта жара скажется на урожае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Погода в Центральной России в августе превышала климатическую норму, сообщили «Известиям» синоптики. Последний месяц лета уже достиг показателей жары 2010 года и может их перекрыть за оставшиеся дни. Высокая температура сказалась как на здоровье людей, так и на росте овощей и фруктов: в некоторых случаях яблоки запекались прямо на ветках, рассказали «Известиям» эксперты. Под угрозой и урожай картофеля. Лето сменится осенью всего за одни сутки — прохладная погода может наступить с первыми днями сентября, прогнозируют синоптики.

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Мозаика из гроз

Аномально засушливый август 2022 года уже догнал по температуре последний месяц самого жаркого лета 2010 года и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге: в обоих случаях среднемесячная температура составляет 21,8 градуса, рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А с учетом прогнозов август этого года и вовсе может стать единоличным лидером, — считает синоптик.

Температурный рекорд был побит в Москве 25 августа. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

Горячо и холодно
москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жаркая погода сохранится в столичном регионе до конца лета, сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако сухих дней, по ее словам, будет гораздо меньше.

29–31 августа местами будут собираться кратковременные дожди. За счет того, что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она составит порядка 12–17 градусов, а днем — 23–28 градусов, — пояснила она.

Последним жарким днем для Москвы станет, скорее всего, 30 августа, добавила она. Ветер уже будет меняться на западный, поэтому и в дальнейшем температура воздуха продолжит понижаться.

— Финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70% вероятностью мозаичных сухих гроз, — добавил Евгений Тишковец.

В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу местами возможен смог с ухудшением видимости, предостерег он.

Горячо и холодно
дождь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше, на этом субтропический период в Центральной России завершится. В кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов. 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до 24–29, — пояснил он.

31 августа в тыл циклона на фоне скоротечных дождей хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до 18–23, резюмировал синоптик.

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Плоды и люди

Длительная жаркая погода приводит к тому, что пациенты стали чаще обращаться за медицинской помощью на фоне обострения хронических заболеваний, рассказала «Известиям» главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

В группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями, пациенты с сахарным диабетом. Ухудшение состояния может наступить во время жары у пациентов как с высоким, так и низким артериальным давлением, — пояснила врач.

Она предостерегла от самостоятельной отмены или смены лекарственных препаратов, изменения дозировок. В случае ухудшения самочувствия только врач окажет необходимую медицинскую помощь, рекомендует обследование, а при необходимости правильное и эффективное лечение, напомнила специалист.

Горячо и холодно
урожай
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Жаркая засушливая погода создала сложности не только для людей, но и для будущего урожая, отметил агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Естественно, для растений это большой стресс. Помимо того, что засуха, растениям банально не хватает влаги, еще и высокие температуры. Ягодники воспользовались осадками, которые сохранились с зимы. Ранний урожай смородины, крыжовника, малины был нормальным. Что касается ремонтантных сортов, той же малины, сейчас она может дать хороший урожай только при обильном поливе, — пояснил он.

Для яблонь и груш сильная жара может привести к измельчанию плодов, добавил он.

Сейчас уже плодоносят ранние сорта, но размер плодов значительно меньше. Достаточно высокое качество, набор сахаров в норме, но размер и общая урожайность снижается, — рассказал эксперт.

Некоторые садоводы и вовсе столкнулись с тем, что на сильной жаре плоды подпекаются прямо на ветках, получают ожог, что несовместимо с качеством. В большей степени подвержены этому яблони.

Горячо и холодно
яблони
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Запекается бочок, образуется некрозное пятно, то есть мы теряем урожай вообще, — поделился Владимир Викулов.

Он напомнил, что снизить стресс для деревьев может грамотный полив. Поскольку корневая система у яблонь и груш расположена достаточно глубоко, полив должен быть нечастым, но обильным, чтобы промочить корни на всю глубину. Поливать лучше вечером и ночью, под одно дерево можно вылить до тонны воды.

— Это в какой-то степени нас спасет от потери урожая и снижения его качества. Всё это повлияет положительно на перезимовку растений и их дальнейший рост. Есть такое понятие как «осенний влагозарядковый полив», чтобы растение ушло в зиму в достаточно обеспеченной влагой почве. Можно говорить, что это надо сделать сейчас, — посоветовал он.

Жаркое лето способствовало хорошему росту пасленовых культур: баклажанов, перца, помидоров. А вот урожай картофеля может оказаться под угрозой.

Горячо и холодно
баклажан
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Формирование клубней идет при невысокой температуре воздуха и почвы. При высокой температуре, как сейчас, нарастание урожая минимальное. Если погода такая продержится долго, урожай картофеля будет не очень хорошим, — резюмировал эксперт.

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Осень вовремя

Наступления осенней погоды можно ожидать уже с началом сентября, заверили метеорологи.

— Все расчеты показывают, что начало сентября будет уже по-осеннему прохладным. Не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха будет существенно ниже, примерно на 10 градусов, чем та, которую мы переживаем сейчас, — полагает Татьяна Позднякова.

Первое сентября пройдет в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, добавил Евгений Тишковец.

— Под утро температура будет не выше 7–12 градусов, а в дневные часы станет непривычно холодно — всего 10–15 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Таким образом, лето сменится осенью всего за одни сутки, — подчеркнул синоптик.

Горячо и холодно
осень
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Среднесуточная температура в первых числах сентября прогнозируется около 13 градусов, добавила Татьяна Позднякова.

У нас в последний год всё пришло вовремя: лето вовремя, весна вовремя, зима пришла с первым декабря. Погода соответствует сезону, — резюмировала она.

С наступлением осеннего похолодания особое внимание на свое здоровье стоит обратить тем, кто относится к группам риска, напомнила врач Наталья Гаврилова. Это люди пожилого возраста, с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекционными заболеваниями.

При наличии дискомфорта лучше сразу обратиться к своему лечащему врачу для адаптации терапии к новым условиям, добавила она.

А вот садоводы будут рады осенним дождям, считает Владимир Викулов. Идеальной для плодовых деревьев была бы мягкая осень с регулярными осадками без затяжных холодов. По его словам, такая погода поможет растениям хорошо перезимовать.

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