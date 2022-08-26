Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день

Погода в Центральной России в августе превышала климатическую норму , сообщили «Известиям» синоптики. Последний месяц лета уже достиг показателей жары 2010 года и может их перекрыть за оставшиеся дни . Высокая температура сказалась как на здоровье людей, так и на росте овощей и фруктов: в некоторых случаях яблоки запекались прямо на ветках , рассказали «Известиям» эксперты. Под угрозой и урожай картофеля . Лето сменится осенью всего за одни сутки — прохладная погода может наступить с первыми днями сентября, прогнозируют синоптики.

Мозаика из гроз

Аномально засушливый август 2022 года уже догнал по температуре последний месяц самого жаркого лета 2010 года и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге : в обоих случаях среднемесячная температура составляет 21,8 градуса, рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— А с учетом прогнозов август этого года и вовсе может стать единоличным лидером , — считает синоптик.

Температурный рекорд был побит в Москве 25 августа. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

Горячо и холодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Жаркая погода сохранится в столичном регионе до конца лета , сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако сухих дней, по ее словам, будет гораздо меньше.

— 29–31 августа местами будут собираться кратковременные дожди . За счет того, что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она составит порядка 12–17 градусов, а днем — 23–28 градусов , — пояснила она.

Последним жарким днем для Москвы станет, скорее всего, 30 августа , добавила она. Ветер уже будет меняться на западный, поэтому и в дальнейшем температура воздуха продолжит понижаться.

— Финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70% вероятностью мозаичных сухих гроз , — добавил Евгений Тишковец.

В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу местами возможен смог с ухудшением видимости, предостерег он.

Горячо и холодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше , на этом субтропический период в Центральной России завершится. В кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов. 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт , сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до 24–29 , — пояснил он.

31 августа в тыл циклона на фоне скоротечных дождей хлынет первая порция прохлады , и дневные показания термометров опустятся до 18–23, резюмировал синоптик.

Плоды и люди

Длительная жаркая погода приводит к тому, что пациенты стали чаще обращаться за медицинской помощью на фоне обострения хронических заболеваний , рассказала «Известиям» главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

— В группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями, пациенты с сахарным диабетом . Ухудшение состояния может наступить во время жары у пациентов как с высоким, так и низким артериальным давлением, — пояснила врач.

Она предостерегла от самостоятельной отмены или смены лекарственных препаратов, изменения дозировок. В случае ухудшения самочувствия только врач окажет необходимую медицинскую помощь, рекомендует обследование, а при необходимости правильное и эффективное лечение, напомнила специалист.

Горячо и холодно Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Жаркая засушливая погода создала сложности не только для людей, но и для будущего урожая , отметил агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Естественно, для растений это большой стресс. Помимо того, что засуха, растениям банально не хватает влаги, еще и высокие температуры. Ягодники воспользовались осадками, которые сохранились с зимы. Ранний урожай смородины, крыжовника, малины был нормальным. Что касается ремонтантных сортов, той же малины, сейчас она может дать хороший урожай только при обильном поливе , — пояснил он.

Для яблонь и груш сильная жара может привести к измельчанию плодов, добавил он.

— Сейчас уже плодоносят ранние сорта, но размер плодов значительно меньше . Достаточно высокое качество, набор сахаров в норме, но размер и общая урожайность снижается, — рассказал эксперт.

Некоторые садоводы и вовсе столкнулись с тем, что на сильной жаре плоды подпекаются прямо на ветках, получают ожог, что несовместимо с качеством. В большей степени подвержены этому яблони.

Горячо и холодно Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

— Запекается бочок, образуется некрозное пятно, то есть мы теряем урожай вообще , — поделился Владимир Викулов.

Он напомнил, что снизить стресс для деревьев может грамотный полив. Поскольку корневая система у яблонь и груш расположена достаточно глубоко, полив должен быть нечастым, но обильным, чтобы промочить корни на всю глубину. Поливать лучше вечером и ночью, под одно дерево можно вылить до тонны воды .

— Это в какой-то степени нас спасет от потери урожая и снижения его качества. Всё это повлияет положительно на перезимовку растений и их дальнейший рост. Есть такое понятие как «осенний влагозарядковый полив», чтобы растение ушло в зиму в достаточно обеспеченной влагой почве. Можно говорить, что это надо сделать сейчас, — посоветовал он.

Жаркое лето способствовало хорошему росту пасленовых культур: баклажанов, перца, помидоров. А вот урожай картофеля может оказаться под угрозой .

Горячо и холодно Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Формирование клубней идет при невысокой температуре воздуха и почвы. При высокой температуре, как сейчас, нарастание урожая минимальное . Если погода такая продержится долго, урожай картофеля будет не очень хорошим, — резюмировал эксперт.

Осень вовремя

Наступления осенней погоды можно ожидать уже с началом сентября, заверили метеорологи.

— Все расчеты показывают, что начало сентября будет уже по-осеннему прохладным. Не исключены кратковременные дожди. Температура воздуха будет существенно ниже, примерно на 10 градусов, чем та, которую мы переживаем сейчас , — полагает Татьяна Позднякова.

Первое сентября пройдет в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, добавил Евгений Тишковец.

— Под утро температура будет не выше 7–12 градусов, а в дневные часы станет непривычно холодно — всего 10–15 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Таким образом, лето сменится осенью всего за одни сутки, — подчеркнул синоптик.

Горячо и холодно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среднесуточная температура в первых числах сентября прогнозируется около 13 градусов, добавила Татьяна Позднякова.

— У нас в последний год всё пришло вовремя: лето вовремя, весна вовремя, зима пришла с первым декабря. Погода соответствует сезону , — резюмировала она.

С наступлением осеннего похолодания особое внимание на свое здоровье стоит обратить тем, кто относится к группам риска, напомнила врач Наталья Гаврилова. Это люди пожилого возраста, с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекционными заболеваниями.

При наличии дискомфорта лучше сразу обратиться к своему лечащему врачу для адаптации терапии к новым условиям, добавила она.