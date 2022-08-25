В Aurus опровергли информацию о цене водородного Aurus Senat

В НАМИ назвали ложной информацию о стоимости прототипа водородной версии автомобиля Aurus Senat в несколько десятков миллионов рублей, которую растиражировали некоторые СМИ. Об этом 25 августа НАМИ сообщил «Российской газете».

«От лица ФГУП «НАМИ» сообщаю, что информация, размещенная по поводу цены на автомобиль Aurus на водороде, не соответствует действительности. Данный образец является испытательным прототипом, на котором инженеры НАМИ отрабатывают возможности водородных технологий. Информация по поводу стоимости и дальнейшей реализации автомобиля на топливных водородных элементах на данный момент отсутствует», — сообщил заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» по работе со СМИ Андрей Гармай.

Пока известно о том, что седан оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде. Емкость батареи составляет 100 кВт ч. Запас хода водородного Aurus составляет 600 км, время разгона до 100 км/ч занимает 4 секунды.

12 августа компания BMW сообщила, что к 2025 году намерена развернуть массовое производство водородных внедорожников. По словам специалистов преимущество водородной энергетики включает в себя возможность заправки такого автомобиля за три-четыре минуты.