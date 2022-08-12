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BMW начнет массовое производство водородных автомобилей к 2025 году

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Фото: BMW
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Компания BMW к 2025 году намерена развернуть массовое производство водородных внедорожников. Об этом 12 августа сообщило издание Carbuzz.

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По информации издания прототип машины на топливных элементах, iX5 Hydrogen, будет запущен в 2023 году. Проект разработан совместными усилиями двух автогигантов: BMW и Toyota.

По словам главы отдела продаж BMW Питера Ноты, преимущество водородной энергетики включает в себя возможность дозаправки такого автомобиля за три-четыре минуты. Это намного быстрее, чем «заправить» электромобиль.

Дальность хода на одной заправке у iX5 пока не известна, водородомобиль оборудован двумя баками, которые встроены в пол машины. Наличие двух резервуаров для водорода указывает на то, на прототипе можно будет пускаться в путешествия на большие расстояния.

BMW, которая представила первый опытный X5 с водородным двигателем еще в 2019 году, намерена использовать водород в качестве жизнеспособного источника автомобильного топлива.

13 июля российское представительство марки BMW успокоило российских автовладельцем, что им не придется доплачивать за подогрев сидений. Такая опция есть только в новых автомобилях с новой операционной системой. Подобные версии машин в Россию не поставляются с февраля 2022 года.

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