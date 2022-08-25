Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн

Правительство Бельгии выделило дополнительные €8 млн Украине, средства направят на приобретение приборов ночного видения и зимней одежды для военнослужащих. Об этом 25 августа сообщило агентство Belga.

Средства будут предоставлены через каналы НАТО. В случае необходимости Украине предоставят также медикаменты.

«Предстоящая зима потенциально может стать решающей в этом конфликте. Важно, чтобы у украинских вооруженных сил было необходимое оборудование для продолжения сопротивления», — приводится слова главы МИД Бельгии Аджи Лябиб.

Западные страны начали поставки вооружений Киеву на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

24 августа американский президент Джо Байден объявил о выделении очередного крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита на Украину в День ее независимости анонсировал новый пакет военной помощи на общую сумму £54 млн. Он включает в себя 200 беспилотников, 850 микродронов и боеприпасы.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и Донбассе.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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