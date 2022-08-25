Реклама
Прямой эфир
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Экономика
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

В Совфеде оценили итоги голосования за антироссийскую резолюцию в ООН

Сенатор Климов прокомментировал итоги голосования за антироссийскую резолюцию на заседании ООН
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги голосования за антироссийскую резолюцию на заседании ООН показали, что в мире нет нарастания антироссийского движения. Об этом 25 августа «Известиям» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Накануне из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержало 54 государства, в число которых вошли, в частности, страны Запада и часть государств Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«То, что две трети стран мира не поддерживают антироссийскую политику проамериканских государств — это точно. <…> Голосование в ООН только подтвердило это. <…> Украина, видимо, рассчитывала, что резко расширится круг государств, которые осуждают Россию. Не вышло», — сказал Климов.

В ООН отсюда: ГД предупредит мир об угрозе ядерного взрыва
Зачем еще депутаты соберутся на внеочередное заседание Совета по Украине

При этом сенатор отметил, что проголосовать против резолюции — не значит поддержать Россию. У многих государств «есть свои резоны».

«Там очень разные государства, они голосуют не потому, что Россию любят. Кто-то себя представляет на нашем месте и не хочет, чтобы с ним так поступили, кто-то помнит колониальное прошлое западных государств, кто-то и так осуждал имперскую политику США, а кто-то вообще не голосовал», — сказал Климов.

Согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и призвали к ее немедленному прекращению.

Также 24 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства», и пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

5 августа посол Китая во Франции Лю Шайе заявил о том, что большая часть стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и хочет внести разлад в региональную обстановку, чтобы помешать Азии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения.

В тот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022