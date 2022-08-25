В Совфеде оценили итоги голосования за антироссийскую резолюцию в ООН

Итоги голосования за антироссийскую резолюцию на заседании ООН показали, что в мире нет нарастания антироссийского движения. Об этом 25 августа «Известиям» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Накануне из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержало 54 государства, в число которых вошли, в частности, страны Запада и часть государств Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«То, что две трети стран мира не поддерживают антироссийскую политику проамериканских государств — это точно. <…> Голосование в ООН только подтвердило это. <…> Украина, видимо, рассчитывала, что резко расширится круг государств, которые осуждают Россию. Не вышло», — сказал Климов.

При этом сенатор отметил, что проголосовать против резолюции — не значит поддержать Россию. У многих государств «есть свои резоны».

«Там очень разные государства, они голосуют не потому, что Россию любят. Кто-то себя представляет на нашем месте и не хочет, чтобы с ним так поступили, кто-то помнит колониальное прошлое западных государств, кто-то и так осуждал имперскую политику США, а кто-то вообще не голосовал», — сказал Климов.

Согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и призвали к ее немедленному прекращению.

Также 24 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства», и пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

5 августа посол Китая во Франции Лю Шайе заявил о том, что большая часть стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и хочет внести разлад в региональную обстановку, чтобы помешать Азии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения.

В тот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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