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Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержало менее трети государств

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Антироссийская резолюция по конфликту вокруг Украины получила поддержку менее трети входящих в Организацию Объединенных Наций стран. Это следует из описания к видео, на которой постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитывает данное заявление. Запись была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.

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Из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержало 54 государства, в число которых вошли, в частности, страны Запада и часть государств Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и призвали к ее немедленному прекращению.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства» и пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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