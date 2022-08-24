Небензя указал на неспособность Запада предотвратить фиаско Киева

Страны коллективного Запада, несмотря на всю их финансовую и военную помощь, не смогут предотвратить скорое фиаско киевского режима. Они смогут только растянуть во времени его агонию, заявил в среду, 24 августа, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Этот час уже близок, как бы ни старался киевский режим и его западные покровители», — пояснил Небензя.

Он также указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства». Небензя пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

Ранее в этот день президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал выделение пакета военной помощи Украине со стороны Запада вариантом продления ведения боевых действий. По его словам, это никак не поспособствует мирному урегулированию обстановки в стране.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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