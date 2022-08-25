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Японское правительство подтвердило намерение Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в «Сахалне-2»

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Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2». Об этом 25 августа заявил на регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

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«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие [на участие]», — сказал Мацуно.

После подачи Mitsui и Mitsubishi соответствующего запроса решение будет принимать российская сторона, сказал секретарь кабмина. Он также сообщил, что Япония будет продолжать следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.

Японские Mitsui и Mitsubishi располагают долями в проекте «Сахалин-2» в размере 12,5% и 10% соответственно. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, который практически полностью идет с «Сахалина-2».

20 августа стало известно, что две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Речь идет о Tokyo Gas и JERA — совместном предприятии Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Днем ранее сообщалось, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ.

До этого, 17 августа, стало известно, что ряд японских компаний получил официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня. Отмечалось, что «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

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