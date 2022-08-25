Около 50 стран в ООН из 193 подписали заявление против спецоперации на Украине

Антироссийскую резолюцию по конфликту на Украине и в Донбассе подписали 54 страны — члена ООН из 193, о чем стало известно из описания к видео, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитывает данное заявление. Запись трансляции была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.

Заявление подписали страны Евросоюза, США, Австралия, Канада, Чехия, Южная Корея, Турция и еще несколько стран Латинской Америки и Азии.



Согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и призвали к ее немедленному прекращению.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства» и пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

6 августа посол Китая во Франции Лю Шайе заявил о том, что большая часть стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и хочет внести разлад в региональную обстановку, чтобы помешать Азии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения.

В этот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

19 июля президент Бразилии Жаир Болсонару в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что Бразилия будет придерживаться нейтралитета в вопросе конфликта вокруг Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».