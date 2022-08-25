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Около 50 стран в ООН из 193 подписали заявление против спецоперации на Украине

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Антироссийскую резолюцию по конфликту на Украине и в Донбассе подписали 54 страны — члена ООН из 193, о чем стало известно из описания к видео, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитывает данное заявление. Запись трансляции была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.

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Заявление подписали страны Евросоюза, США, Австралия, Канада, Чехия, Южная Корея, Турция и еще несколько стран Латинской Америки и Азии.

Согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и призвали к ее немедленному прекращению.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства» и пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и построить общество, которое могло бы уважать права человека.

6 августа посол Китая во Франции Лю Шайе заявил о том, что большая часть стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и хочет внести разлад в региональную обстановку, чтобы помешать Азии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения.

В этот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

19 июля президент Бразилии Жаир Болсонару в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что Бразилия будет придерживаться нейтралитета в вопросе конфликта вокруг Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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