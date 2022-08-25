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Шлеменко назвал Илича опасным бойцом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец ММА Александр Шлеменко по прозвищу Шторм заявил 24 августа, что в бою против сербского спортсмена Александра Илича может быть нелегко и признал его опасным оппонентом.

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«Илич очень опасный боец. Он левша, у него длинные руки и ноги. Я посмотрел его бои, он не будет подарком для любого бойца. Эта замена кардинально сложна тем, что маленький борец поменялся на высокого ударника. <…> Будет нелегко, это точно. К сожалению, может быть, придется и пропустить», — передает его слова «Спорт-Экспресс».

Шлеменко рассказал, что готовился к сопернику, который будет проходить в ноги и бить снизу. Подойти к Иличу с такой длиной конечностей, как указал Шторм, будет непросто.

На данный момент Шлеменко готовится к бою с сербом Александром Иличем, который состоится 26 августа в Екатеринбурге. О своих ожиданиях перед боем спортсмены рассказали «Известиям» 23 августа.

23 августа Шлеменко и Илич встретились на крыше смотровой башни в Екатеринбурге. Они поднялись на 200 м над уровнем земли совместно с другими бойцами.

Ранее, 22 августа, Илич заявил, что россиянин Александр Шлеменко — настоящая легенда. По словам сербского спортсмена, он уважал его еще в детстве.

Боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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