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Сербский боец Илич назвал Шлеменко легендой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сербский боец Александр «Джокер» Илич заявил, что россиянин Александр Шлеменко — настоящая легенда. Илич перед боем со Шлеменко отметил, что уважал его еще в детстве.

«Я дрался с лучшими бойцами Европы. После Шлеменко разве что еще с Мамедом Халидовым еще не пересекался. Я дрался с лучшими и улучшал свой личный зачет», — сказал Илич.

Он подчеркнул, что всегда готов провести бой, если в этом поединке есть заинтересованность оппонента.

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«Шлеменко — легенда. Я его очень уважаю с детства, но сейчас у меня есть все, чтобы его победить», — заявил серб.

21 августа Александр «Джокер» Илич прилетел в Екатеринбург, где 26 августа на турнире RCC 12 сразится против российской легенды MMA Александра Шлеменко.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет сражением равных соперников. Так, по словам главы АМС Fight Nights Камила Гаджиева, Илич находится в очень хорошей форме и для российского спортсмена поединок не станет «легкой прогулкой».

Боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился мнением, что если Шлеменко захочет, то победит любого соперника.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

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