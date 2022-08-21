Сербский боец Илич прилетел в Екатеринбург

Сербский боец смешанного стиля Александр «Джокер» Илич 21 августа прилетел в Екатеринбург, где 26 августа на турнире RCC 12 сразится против российской легенды MMA Александра Шлеменко.

Перед поединком, как ожидается, сербский спортсмен проведет несколько тренировок.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет сражением равных соперников. Так, по словам главы АМС Fight Nights Камила Гаджиева, Илич находится в очень хорошей форме и для российского спортсмена поединок не станет «легкой прогулкой».

Как отметил боксер и комментатор Григорий Дрозд, Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился мнением, что если Шлеменко захочет, то победит любого соперника.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.