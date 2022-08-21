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Сербский боец Илич прилетел в Екатеринбург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сербский боец смешанного стиля Александр «Джокер» Илич 21 августа прилетел в Екатеринбург, где 26 августа на турнире RCC 12 сразится против российской легенды MMA Александра Шлеменко.

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Перед поединком, как ожидается, сербский спортсмен проведет несколько тренировок.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет сражением равных соперников. Так, по словам главы АМС Fight Nights Камила Гаджиева, Илич находится в очень хорошей форме и для российского спортсмена поединок не станет «легкой прогулкой».

Как отметил боксер и комментатор Григорий Дрозд, Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился мнением, что если Шлеменко захочет, то победит любого соперника.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

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