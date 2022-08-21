Российский боец Балаев дал прогноз на бой Шлеменко и Илича

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев дал прогноз на грядущий бой россиянина Александра «Шторма» Шлеменко против соперника из Сербии Александра «Джокера» Илича. Своим мнением спортсмен поделился 21 августа с «Известиями».

По словам Балаева, он начал заниматься ММА у Шлеменко, подсматривая кросфиты.

«Он (Шлеменко. — Ред.) в Bellator-титульниках дрался по пять раундов и не уставал. То есть Шлеменко, если захочет, может перебить любого — и функционально задавить, и перебить любого», — сказал Балаев.

По его мнению, Илич «не особо там о борьбе».

Ранее в воскресенье в беседе с «Известиями» глава АМС Fight Nights Камал Гаджиев отметил, что бой с Иличем — не «легкая прогулка» для бойца ММА Шлеменко, так как его соперник находится в очень хорошей форме. Он предположил, что Шлеменко может быстро выиграть практически у любого бойца в мире, однако и Илича назвал очень крепким бойцом.

Боксер и комментатор Григорий Дрозд заявил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.