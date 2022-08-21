Гаджиев призвал Шлеменко не считать бой с Иличем легкой прогулкой

Бой с сербом Александром Иличем по прозвищу Джокер — не «легкая прогулка» для бойца ММА Александра Шлеменко, так как его соперник находится в очень хорошей форме. Об этом в воскресенье, 21 августа, в беседе с «Известиями» заявил глава АМС Fight Nights Камал Гаджиев.

«Многие эксперты высказывают свое мнение о том, что для Шлеменко это будет легкая прогулка. Категорически не соглашусь», — сказал он.

Он предположил, что Шлеменко может быстро выиграть практически у любого бойца в мире, однако он назвал Илича очень крепким бойцом.

«Он находится в хорошей форме и приехал не заработать деньги, а победить», — написал он.

Накануне боксер и комментатор Григорий Дрозд заявил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Ранее, 18 августа, бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поддержал Шлеменко перед его поединком с сербом Александром Иличем. По его словам, за россиянина будет болеть вся страна.

Накануне Шлеменко заявил, что в бою с Иличем, который носит прозвище Джокер, хочет избавить мир от «отрицательного героя».

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.