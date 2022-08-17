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Шлеменко рассказал о своей «миссии» в бою с Джокером

Шлеменко о бое с Джокером: планирую «избавить мир» от отрицательного героя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Легенда смешанных единоборств MMA Александр Шлеменко в бою с сербским бойцом Александром «Джокером» Иличем назвал своей миссией «избавить мир от отрицательного героя». Об этом он рассказал в среду, 17 августа, корреспонденту «Известий».

По словам Шлеменко, Илич — соперник, которого не так просто нокаутировать.

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«Если мне не изменяет память, то он ни разу не проигрывал нокаутом. Да, у него были поражения, связанные с борьбой. Он очень неудобен тем, что он хорошо чувствует дистанцию, он хорошо двигается, к нему очень тяжело подойти. Поэтому я не рассчитываю на короткий бой», — сказал боец.

Он отметил, что рассчитывает измотать своего соперника физически и для этого планирует навязать ему жесткий бой.

Также россиянин прокомментировал прозвище серба, выбравшего себе имя суперзлодея из американских комиксов. Шлеменко подчеркнул, что в отличие от Джокера «выступает за добро».

«У меня всегда положительные герои. Моя миссия будет здесь — «избавить мир от отрицательного героя» и сделать жизнь для людей лучше», — пояснил он.

Днем ранее российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с «Известиями» высоко оценил шансы россиянина Шлеменко в поединке против серба Илича. Он отметил, что на стороне бойца будет опыт и уральский характер, поэтому Иличу «придется откровенно тяжело».

В тот же день Джокер рассказал, что подходит к поединку против россиянина в превосходной форме, так как проводит интенсивные тренировки. Спортсмен пообещал, что будет драться в полную силу. При этом он назвал своего соперника легендой.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года, на счету россиянина 61 победа и 13 поражений. В активе серба 13 побед и пять поражений.

Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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